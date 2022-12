Święta będą skromniejsze niż przed rokiem, ale droższe. Zobacz, ile wydamy?

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Ile Polacy wydają na święta?

Szalejąca inflacja spowoduje, że choć na święta wydamy więcej, to jednak kupimy mniej – podaje ”Rz”, cytując dane Barometru Providenta, z których wynika, że będzie to średnio 1259 zł, ponad 30 proc. więcej niż przed rokiem. Wielu Polaków w tym roku otwarcie zapowiada spore oszczędności. Te dotyczą m.in. żywności. Spora część z nas zamierza wybierać najtańsze produkty w sklepach. Z opublikowanego przez gazetę Barometru Providenta wynika, że 36,6 proc. badanych chce wydać na organizację świąt 1-2 tys. zł; 24,4 proc. - 500-999zł; 19 proc. - do 500 zł; a 20 proc. - ponad 2 tys. zł.

Boże Narodzenie – na czym Polacy będą oszczędzać?

Jak podaje „Rz” Polacy zamierzają ciąć wydatki, zwłaszcza na zakup prezentów. Z ankiety Bain & Company wynika, że 45 proc. badanych planuje kupić tańsze upominki, częściej wybierając słodycze czy książki w miejsce takich prezentów jak perfumy, biżuteria czy gry komputerowe. 36 proc. kupi też mniej upominków dla jednej osoby, by w ten sposób zaoszczędzić. - "Cięcia wydatków dotkną prezentów, podróży, ozdób, ale nie tego, co jest DNA polskich świąt, czyli spotkań przy stole. Wygląda na to, że święta spędzimy może nawet bardziej rodzinnie niż zwykle" - mówi, cytowany przez "Rz" Patryk Rudnicki, młodszy partner Bain & Company.

Oszczędzanie wydatków na święta uderzy w sieci handlowe. "Już widzimy osłabienie koniunktury, co będzie tylko postępować" - uważa cytowana przez "Rz" Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Z globalnego badania operatora płatniczego Klarna wynika, że zdecydowanych na zakupy podczas Black Friday jest tylko 15 proc. Polaków, co jest najgorszym wynikiem wśród 17 badanych państw - wskazuje dziennik.

