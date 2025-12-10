Święta pod znakiem oszczędności? Cena to najważniejszy czynnik przy zakupach

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2025-12-10 8:08

Cena, promocje i jakość – to trzy kluczowe czynniki, które decydują o wyborach Polaków podczas świątecznych zakupów żywności. Jak wynika z najnowszego badania UCE Research i Grupy Blix aż 81% konsumentów kieruje się ceną, co potwierdza rosnącą dyscyplinę budżetową i świadomość cenową.

Pusty wózek na zakupy w supermarkecie, symbolizujący świąteczne oszczędności Polaków. Cena i promocje to kluczowe czynniki wyboru produktów, o czym przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: monticelllo Pusty wózek na zakupy w supermarkecie, symbolizujący świąteczne oszczędności Polaków. Cena i promocje to kluczowe czynniki wyboru produktów, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • Cena jako kluczowy czynnik: Aż 81% Polaków kieruje się ceną podczas świątecznych zakupów żywności.
  • Promocje na drugim miejscu: 72% respondentów wskazuje na promocje jako ważny element strategii zakupowej.
  • Jakość nadal istotna: Ponad połowa badanych (53,6%) zwraca uwagę na jakość produktów.
  • Minimalny wpływ influencerów: Opinie influencerów mają znikomy wpływ na decyzje zakupowe dotyczące żywności.

Cena kluczowym kryterium przy świątecznych zakupach

Najnowsze badanie UCE Research i Grupy Blix rzuca nowe światło na preferencje zakupowe Polaków w okresie świątecznym. Z raportu wynika, że cena jest decydująca wśród kryteriów decydujących o wyborze produktów spożywczych na Boże Narodzenie. Aż 81% respondentów wskazało właśnie ten czynnik jako najważniejszy.

W badaniu, w którym uczestnicy mogli wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi dotyczące czynników wpływających na ich decyzje zakupowe, cena zdecydowanie zdominowała wyniki. Co ciekawe, w ubiegłorocznej ankiecie ten sam czynnik wskazało 78,5% badanych.

- Wzrost znaczenia tego czynnika do 81% jednoznacznie potwierdza, że polscy konsumenci wchodzą w sezon świąteczny z wyraźnym nastawieniem na kontrolę wydatków. Wzrost o 2,5 punktu procentowego rok do roku wskazuje nie tyle na pogorszenie sytuacji finansowej konsumentów, co ich rosnącą dyscyplinę zakupową i większą świadomość cenową. Polacy nie chcą przepłacać i aktywnie zarządzają budżetem - mówi dr Krzysztof Łuczak, współautor badania z Grupy Blix.

Promocje i jakość – ważne, ale nie najważniejsze

Na drugim miejscu, z wynikiem 72%, znalazła się promocja. Rok wcześniej ten czynnik wskazało 70,1% badanych. Trzecie miejsce zajęła jakość, na którą zwraca uwagę 53,6% respondentów (w ubiegłym roku 53,3%).

Autorzy raportu podkreślają, że promocje są kluczowym elementem świątecznych strategii zakupowych Polaków, pozwalającym na obniżenie kosztów. Jednak, jak zauważa dr Łuczak, nie wszystkie promocje są równie atrakcyjne dla konsumentów:

- W okresie świątecznym konsumenci nie są skłonni do jakościowych kompromisów. Sprzedawcy detaliczni muszą więc przygotować wyjątkowo mocne oferty, jeśli chcą przyciągnąć uwagę klientów - mówi Łuczak.

Inne czynniki – własne doświadczenie, dostępność i marka

W dalszej części zestawienia znalazły się:

  • Własne doświadczenie – 37,1% (rok wcześniej 34,9%)
  • Dostępność – 28,9% (24,7%)
  • Marka – 10,3% (9,6%)
  • Opinia rodziny lub znajomych – 5,6% (7,1%)
  • Reklama – 5,1% (3,7%)

Najmniej wskazań uzyskała opinia influencera lub celebryty – zaledwie 0,5% (wcześniej 0,3%). 

- Wpływ influencerów na decyzje związane z zakupem żywności jest minimalny. W przypadku tego asortymentu konsumenci nie ulegają trendom, lecz polegają na własnej ocenie jakości, cenie i przyzwyczajeniach - podsumowuje dr Łuczak.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1007 osób, odpowiedzialnych za codzienne zakupy w swoich gospodarstwach domowych.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Prezent na święta dla seniorów od ZUS. Dostaną nieoczekiwany przelew
Tak Polacy świętują Boże Narodzenie w USA
QUIZ PRL. To się jadło i piło w święta w Polsce Ludowej
Pytanie 1 z 20
W czasach Polski Ludowej ten rarytas można było dostać w sklepach jedynie w święta. O jakim produkcie mowa?
QUIZ PRL. To się jadło i piło w święta w Polsce Ludowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAKUPY