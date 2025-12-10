Święta pod znakiem oszczędności? Cena to najważniejszy czynnik przy zakupach

Cena jako kluczowy czynnik: Aż 81% Polaków kieruje się ceną podczas świątecznych zakupów żywności.

Promocje na drugim miejscu: 72% respondentów wskazuje na promocje jako ważny element strategii zakupowej.

Jakość nadal istotna: Ponad połowa badanych (53,6%) zwraca uwagę na jakość produktów.

Minimalny wpływ influencerów: Opinie influencerów mają znikomy wpływ na decyzje zakupowe dotyczące żywności.

Cena kluczowym kryterium przy świątecznych zakupach

Najnowsze badanie UCE Research i Grupy Blix rzuca nowe światło na preferencje zakupowe Polaków w okresie świątecznym. Z raportu wynika, że cena jest decydująca wśród kryteriów decydujących o wyborze produktów spożywczych na Boże Narodzenie. Aż 81% respondentów wskazało właśnie ten czynnik jako najważniejszy.

W badaniu, w którym uczestnicy mogli wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi dotyczące czynników wpływających na ich decyzje zakupowe, cena zdecydowanie zdominowała wyniki. Co ciekawe, w ubiegłorocznej ankiecie ten sam czynnik wskazało 78,5% badanych.

- Wzrost znaczenia tego czynnika do 81% jednoznacznie potwierdza, że polscy konsumenci wchodzą w sezon świąteczny z wyraźnym nastawieniem na kontrolę wydatków. Wzrost o 2,5 punktu procentowego rok do roku wskazuje nie tyle na pogorszenie sytuacji finansowej konsumentów, co ich rosnącą dyscyplinę zakupową i większą świadomość cenową. Polacy nie chcą przepłacać i aktywnie zarządzają budżetem - mówi dr Krzysztof Łuczak, współautor badania z Grupy Blix.

Promocje i jakość – ważne, ale nie najważniejsze

Na drugim miejscu, z wynikiem 72%, znalazła się promocja. Rok wcześniej ten czynnik wskazało 70,1% badanych. Trzecie miejsce zajęła jakość, na którą zwraca uwagę 53,6% respondentów (w ubiegłym roku 53,3%).

Autorzy raportu podkreślają, że promocje są kluczowym elementem świątecznych strategii zakupowych Polaków, pozwalającym na obniżenie kosztów. Jednak, jak zauważa dr Łuczak, nie wszystkie promocje są równie atrakcyjne dla konsumentów:

- W okresie świątecznym konsumenci nie są skłonni do jakościowych kompromisów. Sprzedawcy detaliczni muszą więc przygotować wyjątkowo mocne oferty, jeśli chcą przyciągnąć uwagę klientów - mówi Łuczak.

Inne czynniki – własne doświadczenie, dostępność i marka

W dalszej części zestawienia znalazły się:

Własne doświadczenie – 37,1% (rok wcześniej 34,9%)

Dostępność – 28,9% (24,7%)

Marka – 10,3% (9,6%)

Opinia rodziny lub znajomych – 5,6% (7,1%)

Reklama – 5,1% (3,7%)

Najmniej wskazań uzyskała opinia influencera lub celebryty – zaledwie 0,5% (wcześniej 0,3%).

- Wpływ influencerów na decyzje związane z zakupem żywności jest minimalny. W przypadku tego asortymentu konsumenci nie ulegają trendom, lecz polegają na własnej ocenie jakości, cenie i przyzwyczajeniach - podsumowuje dr Łuczak.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1007 osób, odpowiedzialnych za codzienne zakupy w swoich gospodarstwach domowych.

