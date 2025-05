Święto 3 Maja 2025 w sobotę - obowiązek pracodawcy

W 2025 roku Święto Narodowe Trzeciego Maja przypada w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy, każde święto występujące w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Pracodawcy są zobowiązani odpowiednio zaplanować czas pracy, aby nie doszło do jego przekroczenia.

W przypadku pracowników, których harmonogram pracy obejmuje stałe godziny od poniedziałku do piątku, konieczne jest wyznaczenie innego, pełnego dnia wolnego, tak aby faktyczne godziny pracy nie przekroczyły obowiązującego limitu.

Rekompensata za 3 Maja – termin do końca maja 2025

Dzień wolny powinien być udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada dane święto. Pracodawca nie może „przenieść” dnia wolnego na kolejny miesiąc czy kwartał – rozliczenie musi mieścić się w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego. Co istotne, nie ma obowiązku, by wszyscy pracownicy odebrali dzień wolny tego samego dnia – może być on wyznaczany indywidualnie. Jeśli okres rozliczeniowy wynosi miesiąc, dodatkowy dzień wolny musi zostać wyznaczony do końca maja 2025 r. Ważne jest, że niedopuszczalne jest również dzielenie dnia wolnego – np. poprzez udzielenie dwóch dni po 4 godziny lub kilku skróconych zmian.

Dzień wolny za 3 Maja a praca na część etatu

Obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego dotyczy również pracowników zatrudnionych na część etatu, o ile ich rozkład czasu pracy obejmuje stałe dni od poniedziałku do piątku. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników niepełnoetatowych, których grafiki obejmują wyłącznie niektóre dni tygodnia – na przykład tylko wtorki i czwartki. Ponieważ w pozostałe dni i tak nie świadczą pracy, nie występuje ryzyko przekroczenia dopuszczalnego wymiaru. Tym samym, w praktyce nie ma potrzeby udzielania im dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Dzień wolny za 3 Maja a zwolnienie lekarskie (L4)

Jeśli pracownik przebywa na L4 w dniu, który został wyznaczony jako wolny za święto w sobotę (np. pracodawca wyznaczył 6 maja jako wolne za 3 maja, a pracownik ma wtedy zwolnienie lekarskie) – dnia wolnego nie trzeba „odrabiać” ani wyznaczać innego terminu. Pracownik i tak nie pracowałby tego dnia, a choroba nie wpływa na wymiar jego czasu pracy. Jeśli natomiast pracownik był na zwolnieniu lekarskim w dniu święta przypadającego w sobotę (np. 3 maja), a dzień wolny za to święto dopiero ma być przyznany – pracodawca nadal ma obowiązek udzielić mu pełnego dnia wolnego.

Wolne za 3 Maja a B2B i umowa zlecenie

W przypadku umów zlecenia i kontraktów B2B nie obowiązują przepisy Kodeksu pracy dotyczące czasu pracy, dni wolnych czy okresów rozliczeniowych. Oznacza to, że zleceniobiorcy i samozatrudnieni nie mają ustawowego prawa do dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę – chyba że kwestie te zostały uregulowane w umowie.

