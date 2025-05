i Autor: Getty Images/Andrzej Rostek, GettyImages Przedstawiciele jakich zawodów mogą liczyć na podwyżki? 2024 ma być rokiem dobrym zwłaszcza dla osób znających języki obce.

Wzrost płac

Rekordowe zarobki Polaków? GUS podaje średnią płacę za I kwartał 2025

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wystrzeliło w górę! Według najnowszych danych GUS, w pierwszym kwartale 2025 roku osiągnęło ono poziom 8.962,28 zł, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Czy to początek nowej ery dla polskiej gospodarki, czy tylko chwilowy wzrost? Sprawdzamy, co stoi za tym rekordowym wynikiem i jakie są prognozy na przyszłość.