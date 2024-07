Święto policji. Ile zarabia policjant w Polsce?

Kontrowersje z ukraińskim producentem w Biedronce. Usunięto go z etykiet?

Ile zarabiają policjanci? Ponad 5000 zł już w trakcie kursu podstawowego

Zarobki policjantów są dosyć skomplikowane, zależą od kwoty bazowej, jej mnożnika przypisanego do grupy zaszeregowania (do której przypisanie zależy m.in. od stopnia) oraz licznych dodatków. To oznacza, że trudno je oszacować, istnieją jednak dane, które podaje oficjalnie policja i dotyczą zasadniczych uposażeń funkcjonariuszy.

Co jednak wiemy na pewno? W kwietniu 2024 roku w życie weszły długo zapowiadane podwyżki dla policjantów. Z oficjalnych danych wiemy jakie wynagrodzenie dostają kursanci, czyli osoby, które przechodzą kurs podstawowy, aby zostać dopiero policjantami.

Zarobki kursanta wynoszą 6005,30 zł brutto, więc w przypadku osoby przed 26. roku życia (z racji na zwolnienie z podatku dochodowego) wynoszą 5464,82 zł "na rękę", a po 26. roku życia 5073,82 zł. W przypadku funkcjonariuszy, którzy będą pracować w Warszawie do tego dochodzi nieco ponad 600 zł brutto dodatku stołecznego (netto to wzrost o niecałe 600 zł).

Zarobki rosną oczywiście po zakończeniu szkolenia. Funkcjonariusze mogą liczyć na uposażenie wysokości 6427,90 zł brutto, co przekłada się na 5849,39 zł netto (poniżej 26. roku życia) lub 5408,39 zł (powyżej 26. roku życia). Po doliczeniu dodatku stołecznego zarobki "na rękę" wzrastają do 6448,17 zł (poniżej 26. roku życia), lub 5928,17 zł (powyżej 26. roku życia).

Na nieco wyższe zarobki mogą liczyć funkcjonariusze, którzy zdecydują się na pracę w oddziałach prewencji, bo ich pensja wynosi 6927,90 zł brutto. To przekłada się na 6304,39 zł netto (przed 26. roku życia) lub 5803,39 zł (po 26. roku życia). Po dodaniu dodatku stołecznego, kwoty wzrastają do 6903,17 zł, lub 6323,17 zł. Przed podwyżkami podobne zarobki otrzymywali dzielnicowi, czy detektywi, a obecnie to pensje początkujących funkcjonariuszy.

Podstawowa pensja to nie wszystko. Policjanci mogą liczyć na liczne dodatki i wysokie emerytury

Do tego należy pamiętać, że policjantom należą się liczne dodatki, takie jak "trzynastka" (nagroda roczna wysokości 1/12 rocznego uposażenia), "mundurówka", nagrody jubileuszowe, dodatki za brak własnego mieszkania, czy dofinansowanie urlopów.

Ponadto funkcjonariusze policji, którzy przyjęli się po 2012 roku mogą przechodzić na emeryturę po 25 latach, wtedy ich emerytura wyniesie 60 proc. ostatniej pensji. Za każdy kolejny rok zyskują dodatkowe trzy punkty procentowe, więc po 30 latach służby będą odstawać 75 proc. ostatniego wynagrodzenia.