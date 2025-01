Mocna końcówka roku dolara

W sylwestra doszło do kolejnego umocnienia dolara. Amerykańska waluta znów atakowała poziom 1,0350 na parze EUR do USD. Patrząc na komentarze specjalistów, wielu z nich sugeruje, że 2025 będzie rokiem USA. Biorąc pod uwagę, że w 2024 roku dolar amerykański umocnił się względem euro o imponujące 6,23%, to aż strach pomyśleć gdzie nas to doprowadzi. Gdyby obecny rok powtórzył tę sytuację, to dolar byłby wyraźnie droższy od euro. Z drugiej strony coraz głośniej słychać analityków wskazujących, że niemal cały zeszłoroczny ruch nastąpił po wyborach w USA. W rezultacie większość wpływu Donalda Trumpa jest już w cenach. Nie znaczy to, że 2025 musi być słaby dla amerykańskiej waluty. Po prostu rewelacyjne perspektywy dolara mogą okazać się zwyczajnie przyzwoite.

Kryptowaluty w natarciu

Ciężko jest podsumować ubiegły rok na rynku walutowym, nie wspominając o kryptowalutach. Cyberaktywa wchodzą do mainstreamu i zaczynają w nie inwestować ludzie bez wiedzy o tym rynku. Napływ nowych inwestorów spowodował, że w 2024 główna kryptowaluta – jaką jest Bitcoin – zyskała na wartości 120%. Wiadomo, kto nie chciałby zobaczyć takiego zysku na inwestycji. Należy pamiętać, że wyniki z przeszłości nie są gwarancją ich powtórzenia w przyszłości. Na rynkach często powtarzana jest rada – jak taksówkarze mówią o inwestowaniu, należy wówczas sprzedawać. W historii tej oczywiście nie chodzi o to, że taksówkarze mają jakieś negatywne cechy. Po prostu, jeżeli już wszyscy mówią o czymś, to zaraz zabraknie kupujących. Jak zaczyna brakować chętnych na zakup, to rozpoczyna się wyścig, kto sprzeda bliżej szczytu, powodując jednocześnie przeceny. Na razie nie brakuje jednak kupujących.

Turcja obniżyła stopy procentowe

W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Turcja dokonała obniżki stóp procentowych. Trzeba pamiętać, że kraj ten z oczywistych powodów nie obchodzi tego święta. Główna stopa procentowa znajdowała się na poziomie 50% przez ponad 9 miesięcy. Obecna wartość 47,5% nie jest jednak znacząco różna, ale pokazuje rozpoczęcie pewnego procesu powrotu w stronę bardziej standardowych poziomów. W tym czasie udało się zdusić inflację ze szczytu na 75,45% na 47,09%. Turcja to specyficzny kraj pod względem danych. Pomimo tego, że ceny rosną tam znacznie szybciej niż w Europie, kraj ten i tak podaje inflację z większą dokładnością niż reszta państw. Obniżka stóp procentowych była wcześniej zapowiadana, dlatego na wykresach par walutowych nie było widać zmiany kursu liry tureckiej.

Autor: Maciej Przygórzewski główny dealer walutowy InternetowyKantor.pl