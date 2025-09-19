Wskaźnik waloryzacji dodatków do emerytur na 2026 rok wyniesie 3,72%, co jest najniższą wartością od lat i znacząco mniej niż 15% dwa lata temu.

Spadek wskaźnika waloryzacji jest bezpośrednim wynikiem hamowania inflacji (2,9% w sierpniu 2025) i wolniejszego wzrostu płac (7,1%).

Większość dodatków do emerytur, np. dodatek kombatancki, wzrośnie o zaledwie 12,94 zł miesięcznie, osiągając kwotę 361,16 zł.

Jeśli obecny trend się utrzyma, przyszłe podwyżki świadczeń będą jeszcze mniejsze, co odzwierciedla zbliżanie się inflacji do celu inflacyjnego.

Znamy najnowszy wskaźnik waloryzacji dodatków do emerytur. Jest on najniższy od lat. Główny Urząd Statystyczny podał w tym tygodniu kluczowe dane niezbędne do wyliczenia wskaźnika waloryzacji świadczeń dla seniorów. To inflacja oraz średnia krajowa płaca. W sierpniu 2025 inflacja wyniosła 2,9 proc., zaś średnie krajowe wynagrodzenie wzrosło o 7,1 proc. Co daje nam wskaźnik waloryzacji 3,72 proc. Dla porównania dwa lata temu było to blisko 15 proc. zaś rok temu 12,12 proc. Co się dzieje, że wskaźnik waloryzacji leci na łeb na szyję? Dzieje się tak wtedy, kiedy hamują inflacja i wzrost płac. I z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia. Jeśli taki trend się utrzyma, to podwyżki emerytur i dodatków do nich będą jeszcze mniejsze.

Waloryzacja dodatków do emerytur 2026

Przy wskaźniku 3,72 proc. największy wzrost dotyczyłby dodatku do renty inwalidy wojennego. Kwota ta wzrosłaby z 1333,24 zł do 1382,79 zł, co stanowi wzrost o 49,55 zł. Najmniejszy wzrost odnotowano w przypadku świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku wzrost wahałby się od 0,65 zł do 12,94 zł. Większość dodatków do emerytur, takich jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie, od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł. Przy waloryzacji na poziomie 3,72 proc. wzrosłyby one o kwotę 12,94 zł miesięcznie, czyli do 361,16 zł.

Coraz mniejsza podwyżka dla seniorów

Waloryzacja ma na celu ułatwienie seniorom życia w trakcie panowania drożyzny. Głównym zadaniem waloryzacji emerytur i rent jest zminimalizowanie skutków inflacji w portfelach seniorów. Zatem wraz z poprawą sytuacji gospodarczej, czyli wyhamowaniem wzrostu cen, ale i ze stabilizacją na rynku pracy, wskaźnik waloryzacji odpowiednio maleje. Wyraźnie widać, że inflacja zbliża się do celu inflacyjnego, który to wynosi 2,5 proc. Taki poziom uważa się za idealny dla gospodarki. Dla porównania jesienią 2022 roku inflacja wynosiła aż 18 proc. i to wpłynęło na rządowy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent (i dodatków do nich) na tyle, że w marcu 2023 wyniósł on blisko 15 proc., a w 2024 12,12 proc., w tym roku już tylko 5,5 proc. Gdy inflacja dalej będzie spadać - a takie są prognozy, to będzie on jeszcze niższy, na co już wskazują nasze wyliczenia.

