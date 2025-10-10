- Lidl przygotował jesienną ofertę z produktami do sypialni, kuchni i sprzątania, dostępnymi w sklepach stacjonarnych i online.
- Wśród atrakcyjnych cenowo propozycji znajdziemy pościel od 24,99 zł, garnki Tefal od 59,99 zł, czy sprzęty AGD Silvercrest.
- Z aplikacją Lidl Plus można skorzystać z dodatkowych rabatów, np. ekspres ciśnieniowy Philips za 999 zł (200 zł taniej) czy frytkownica beztłuszczowa Tefal za 249 zł (20 zł taniej).
- Oferta obejmuje również rozwiązania do sprzątania, takie jak odkurzacz pionowy Silvercrest za 249 zł i robot sprzątający online za 549 zł.
Sen i wypoczynek z Lidlem
Nic nie poprawia nastroju jesienią tak, jak przytulna sypialnia. W nowej ofercie Lidla znajdziemy dwustronną pościel z mikrowłókna Livarno home za 24,99 zł (10 zł taniej) oraz bawełnianą pościel renforcé za 34,99 zł. Komfort snu zapewni także prześcieradło dżersejowe z gumką w cenie 19,99 zł, wykonane w 100% z bawełny. Dla najmłodszych przygotowano pościel dziecięcą flanelową za 49,99 zł, a wnętrze dopełni tkany dywan Livarno w rozmiarze 80 × 150 cm za 34,99 zł.
Kuchnia pełna funkcjonalnych rozwiązań
Jesienna oferta obejmuje również sprzęty, które oszczędzają czas. Patelnie Hard Stone Tefal® z powłoką MINERALIA+ i wskaźnikiem THERMO-SPOT® dostępne będą od 59,99 zł. Warto zwrócić uwagę na zestaw garnków Ambiente Gerlach (6 elementów), w cenie 199 zł – aż 80 zł taniej. Na klientów czekają też urządzenia Silvercrest®, m.in. czajnik elektryczny 3000 W za 89,99 zł, waga kuchenna USB-C za 29,99 zł oraz toster 950 W w cenie 89 zł. Miłośnicy kawy docenią ekspres ciśnieniowy Philips Series 800 – z aplikacją Lidl Plus można go kupić w promocji za 999 zł, czyli 200 zł mniej.
Szybkie gotowanie i zdrowe posiłki
W jesiennej kuchni nie zabraknie również nowoczesnych rozwiązań. Oferta obejmuje frytkownicę beztłuszczową Easy Fry Compact Tefal® za 249 zł (20 zł taniej z aplikacją Lidl Plus). To urządzenie o mocy 1300 W i pojemności 3 litrów, które dzięki panelowi dotykowemu pozwala przygotować zdrowsze wersje ulubionych dań.
Sprzątanie bez wysiłku
Jesień to także czas porządków. Parownica Grundig o mocy 1600 W dostępna będzie w cenie 119 zł. Do sprzątania mieszkania świetnie sprawdzi się odkurzacz pionowy Silvercrest® za 249 zł z aplikacją Lidl Plus, z wydajnym akumulatorem i filtrem HEPA 10. Klienci online znajdą także robota sprzątającego Silvercrest® za 549 zł oraz odkurzacz z nakładką mopującą za 369 zł.
