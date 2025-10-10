Lidl przygotował jesienną ofertę z produktami do sypialni, kuchni i sprzątania, dostępnymi w sklepach stacjonarnych i online.

Wśród atrakcyjnych cenowo propozycji znajdziemy pościel od 24,99 zł, garnki Tefal od 59,99 zł, czy sprzęty AGD Silvercrest.

Z aplikacją Lidl Plus można skorzystać z dodatkowych rabatów, np. ekspres ciśnieniowy Philips za 999 zł (200 zł taniej) czy frytkownica beztłuszczowa Tefal za 249 zł (20 zł taniej).

Oferta obejmuje również rozwiązania do sprzątania, takie jak odkurzacz pionowy Silvercrest za 249 zł i robot sprzątający online za 549 zł.

Sen i wypoczynek z Lidlem

Nic nie poprawia nastroju jesienią tak, jak przytulna sypialnia. W nowej ofercie Lidla znajdziemy dwustronną pościel z mikrowłókna Livarno home za 24,99 zł (10 zł taniej) oraz bawełnianą pościel renforcé za 34,99 zł. Komfort snu zapewni także prześcieradło dżersejowe z gumką w cenie 19,99 zł, wykonane w 100% z bawełny. Dla najmłodszych przygotowano pościel dziecięcą flanelową za 49,99 zł, a wnętrze dopełni tkany dywan Livarno w rozmiarze 80 × 150 cm za 34,99 zł.

Kuchnia pełna funkcjonalnych rozwiązań

Jesienna oferta obejmuje również sprzęty, które oszczędzają czas. Patelnie Hard Stone Tefal® z powłoką MINERALIA+ i wskaźnikiem THERMO-SPOT® dostępne będą od 59,99 zł. Warto zwrócić uwagę na zestaw garnków Ambiente Gerlach (6 elementów), w cenie 199 zł – aż 80 zł taniej. Na klientów czekają też urządzenia Silvercrest®, m.in. czajnik elektryczny 3000 W za 89,99 zł, waga kuchenna USB-C za 29,99 zł oraz toster 950 W w cenie 89 zł. Miłośnicy kawy docenią ekspres ciśnieniowy Philips Series 800 – z aplikacją Lidl Plus można go kupić w promocji za 999 zł, czyli 200 zł mniej.

Szybkie gotowanie i zdrowe posiłki

W jesiennej kuchni nie zabraknie również nowoczesnych rozwiązań. Oferta obejmuje frytkownicę beztłuszczową Easy Fry Compact Tefal® za 249 zł (20 zł taniej z aplikacją Lidl Plus). To urządzenie o mocy 1300 W i pojemności 3 litrów, które dzięki panelowi dotykowemu pozwala przygotować zdrowsze wersje ulubionych dań.

Sprzątanie bez wysiłku

Jesień to także czas porządków. Parownica Grundig o mocy 1600 W dostępna będzie w cenie 119 zł. Do sprzątania mieszkania świetnie sprawdzi się odkurzacz pionowy Silvercrest® za 249 zł z aplikacją Lidl Plus, z wydajnym akumulatorem i filtrem HEPA 10. Klienci online znajdą także robota sprzątającego Silvercrest® za 549 zł oraz odkurzacz z nakładką mopującą za 369 zł.

Rusza system kaucyjny w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.