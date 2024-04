i Autor: Unsplash.com

System kaucyjny nie ruszy w terminie? Firmy nie zdążą go przygotować

"Producenci napojów złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o koncentrację. Chodzi o powołanie operatora systemu kaucyjnego, który będzie zbierał m.in. opakowania plastikowe po napojach o pojemności do 3 litrów" – donosi "Puls Biznesu". W ocenie Andrzeja Gantnera, wiceprezesa i dyrektora generalnego Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców potrzeba na to co najmniej 2 lat czyli termin 1 stycznia 2025 r. jest nierealny żeby go dotrzymać.