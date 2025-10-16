Cena uncji złota przekroczyła 4232 dolary, co oznacza ponad 60% wzrost od początku roku i najsilniejszą hossę od 1979 roku.

Za rekordowe ceny odpowiadają zakupy banków centralnych, rosnący popyt inwestycyjny (fundusze ETF) oraz obawy inwestorów.

Analitycy przewidują dalsze wzrosty, z możliwością osiągnięcia 5000, a nawet 10000 dolarów za uncję, choć ostrzegają przed bliskością potencjalnego szczytu.

Cena złota w złotówkach wzrosła o 42% w 2025 roku, a NBP planuje zwiększyć swoje rezerwy złota do 30% (obecnie 25%, czyli 520 ton)

Rekordowa cena złota

Na rynku złota trwa gorączka, jakiej nie widziano od 1979 roku. Cena kruszcu przekroczyła 4 232 dolary za uncję, a to oznacza ponad 60-procentowy wzrost od początku roku. Dla porównania – jeszcze na jego starcie złoto kosztowało poniżej 3 tys. dolarów.

Według Michała Stajniaka, wicedyrektora działu analiz XTB, ten rok zaskoczył nawet największych optymistów. „W zasadzie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień złoto ustanawia nowe historyczne szczyty” – przyznaje ekspert.

Dlaczego złoto tak drożeje?

Jak tłumaczy Stajniak, podłoże hossy budowano przez lata. Ceny napędzają zakupy banków centralnych oraz rosnący popyt inwestycyjny, mimo że popyt jubilerski jest najniższy od dekady.

Złoto jest dziś jednym z najlepiej radzących sobie aktywów, przebijając zwroty z indeksu S&P 500. Eksperci przypominają, że poprzedni cykl wzrostowy zakończony w 2011 roku trwał aż 10 lat – obecny może być podobny.

Eksperci: 5 tys. dolarów coraz bliżej, 10 tys. to już nie fantazja

Zachodni analitycy podzielają optymizm. „Jamie Dimon z JP Morgan wskazał, że złoto z łatwością może przebić 5 tys., a nawet 10 tys. dolarów za uncję przy obecnych warunkach rynkowych” – przypomina Stajniak.

Choć perspektywy są imponujące, eksperci ostrzegają przed euforią. „Obecnie możemy mówić o bliskości potencjalnego szczytu. Historycznie tak duże roczne wzrosty cen złota nie występowały” – dodaje ekonomista z XTB.

W przeszłości tak gwałtowne zwyżki kończyły się korektą, ale obecny trend nadal pozostaje wyjątkowo silny.

Rekordy także w Polsce i złote rezerwy NBP

Na krajowym rynku sytuacja wygląda równie imponująco. W 2025 roku cena złota w złotówkach wzrosła o 42 proc., a w ciągu pięciu lat – o 110 proc.. Obecnie za uncję płaci się około 15 443 złote.

Podczas konferencji 9 października, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował, że 25 proc. rezerw NBP stanowi złoto – to aż 520 ton o wartości przekraczającej 240 mld zł. Bank centralny planuje zwiększyć ten udział do 30 proc., kontynuując zakupy surowca.

