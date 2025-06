Biedronka rozdaje kosmetyki

Fani kosmetyków i chemii gospodarczej mogą liczyć na promocję "1+1 gratis" na wybrane produkty. Dotyczy to m.in. żeli i zapachowych dezodorantów do ciała Adidas, żeli pod prysznic Le Petit Marseillais oraz past do zębów Sensodyne. Aby skorzystać z promocji, konieczne jest posiadanie karty lojalnościowej lub aplikacji Moja Biedronka. Największym hitem wydaje się jednak oferta na szampony do włosów Schauma oraz wszystkie artykuły marki Jordan. Wkładając do koszyka dwa produkty, tańszy z nich będzie kosztował zaledwie 1 zł.

Słodkości bez limitów

Dla łasuchów Biedronka przygotowała coś specjalnego – ciastka szarlotki i jagodzianki Bonitki w promocji "druga sztuka za 1 zł". Co ważne, w tym przypadku nie obowiązują żadne limity, więc można śmiało robić zapasy ulubionych słodkości.

Na piątek 27 czerwca, Biedronka zapowiada specjalną promocję na wszystkie lody na patyku, w rożku, kubeczku, tubki i sandwiche do 270 ml. Przez cały dzień, z kartą lub aplikacją sklepu, będą one dostępne w akcji "1+1 gratis", z ograniczeniem do trzech gratisów na kartę Moja Biedronka.

Masło, warzywa i owoce z rabatami Biedronce

Aż do niedzieli 29 czerwca mamy doskonałą promocję na masło Mleczna Dolina. Przy zakupie 3 opakowań, za jedno zapłacimy tylko 4,99 zł. Limit dzienny: 6 opakowań na kartę Moja Biedronka.Na stoiskach z warzywami i owocami również czekają atrakcyjne rabaty. Klienci mogą skorzystać z akcji "1+1 gratis" na bób pakowany po 500 g, pomidorki papryczkowe w takim samym opakowaniu oraz rzodkiewki w pęczku i awokado Hass.

Groszowe szaleństwo w Lidlu

Nie pozostaje w tyle Lidl, który również od 26 czerwca ruszył z nową ofertą promocyjną. Sieć przygotowała m.in. kuszącą akcję "1+1 za grosz" na lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Oznacza to, że przy zakupie dwóch lodów, tańszy z nich będzie kosztował zaledwie 1 gr. Należy jednak pamiętać o limicie – maksymalnie cztery lody w cenie grosika na paragon.

Kosmetyki Nivea za darmo w Lidlu

Podobnie jak w Biedronce, w Lidlu również pojawią się promocje "1+1 gratis" na kosmetyki. Tym razem obejmą one kremy do twarzy i ciała Nivea Soft (regularna cena 24,99 zł) oraz pomadki pielęgnacyjne Nivea (regularna cena 13,99 zł).

Lidl. Promocje na warzywa i owoce

Na dziale z owocami i warzywami również czekają atrakcyjne promocje. Nielimitowane "1+1 gratis" obowiązuje na awokado oraz rzodkiewki. Dodatkowo, Lidl obniża o połowę regularne ceny polskiej cukinii (z 7,99 zł do 3,99 zł za kilogram), brzoskwiń ciasteczkowych (z 19,99 zł do 9,99 zł za kg), polskich pomidorów kiściowych (z 7,99 zł do 3,99 zł za kg) czy kalafiora (z 9,99 zł do 4,99 zł za sztukę).

To nie wszystko! Lidl przecenił także np. arbuza na wagę (z 5,99 zł do 2,49 zł za kg), ogórki gruntowe (z 12,99 zł do 3,99 zł za kg) czy polskie ziemniaki wczesne (z 3,99 zł do 1,49 zł za kg).

