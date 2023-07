Szalona sobota w Lidlu. Masło za 3 zł, kiełbasa za 90 gr, węgiel drzewny za darmo!

Promocje w Lidlu - co kupimy taniej?

Dużo mniej w Lidlu zapłacimy za filet z piersi polskiego kurczaka, porcja rodzinna - tylko 17,99 zł. W doskonałej promocji jest kiełbasa śląska codzienna, czyli grillowy klasyk. Za opakowanie 500 g zapłacimy 4,45 zł (cena przy zakupie 2 opakowań). Fani grilla mogą za połowę ceny kupić karkówkę wieprzową w marynacie – 11,49 zł/kg z kuponem w aplikacji Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL kosztuje 11,99 zł, opakowanie zawiera aż 800 g produktu. Jeśli wydamy na zakupy min. 199 zł, to dużą czekoladę MilkaMMMax kupimy za 1 zł.

Lidl – masło hit promocji

Masło ekstra Mazurski Smak 83 proc. w promocji kosztuje 3,30 zł, żeby tyle zapłacić trzeba kupić 3 kostki. Limit 6 opakowań na paragon, każde kolejne opakowanie będzie sprzedawane w cenie 6,49 zł. Bardzo tani jest ser żółty mini gouda w kawałku. Cena 1 kg to 16,90 zł. Jeśli kupimy 6 opakowań mleka Łowickiego 3,2 proc. UHT, to koszt jednego wynosi 2,59 zł.

Lidl – promocje na warzywa i owoce

Dużo tańsze w Lidlu są polskie czereśnie – 9,99 zł/kg i wiśnie – 5,99 zł/kg. W promocji kupimy też polską borówkę amerykańską za 7,99 zł/400 g, polski bób – 6,99 zł/500 g, bakłażany – 5,99 zł/kg i młodą marchew – 3,49 zł. Z kuponem aplikacji Lidl Plus za świeżego ananasa zapłacimy 3,49 zł/kg.

Promocje w Lidlu – co dostaniemy za darmo?

Z kuponem aplikacji Lidl Plus wybrane orzechy” są w promocji „ 3 w cenie 2”. Rodzaje możemy dowolnie mieszać. W promocji 1+1 gratis są brykiety węgla drzewnego do grillowania, 2,5 kg. Do skorzystania z promocji konieczny jest kupon z aplikacji Lidl Plus.

Sonda Robisz zakupy w Lidlu? Tak Nie Czasami