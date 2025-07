Koniec bezpłatnych staży? Ministerstwo Pracy szykuje rewolucję!

Koniec z wyzyskiem młodych talentów? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapowiada rewolucję na rynku pracy! Agnieszka Dziemianowicz-Bąk ogłosiła prace nad ustawą, która ma zakazać bezpłatnych staży. To jednak nie wszystko – resort planuje pilotażowy program skracania czasu pracy i wliczanie umów zleceń do stażu pracy, co może wpłynąć na wymiar urlopu wypoczynkowego dla milionów Polaków.

i Autor: Super Express/ Shutterstock Agnieszka Dziemianowicz-Bąk