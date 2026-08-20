Przełomowe wyniki badań nad szczepionką na raka

To, co przez lata wydawało się odległym marzeniem, nareszcie staje się rzeczywistością. Puls Biznesu informuje, że biotechnologiczna spółka Moderna, znana szeroko z błyskawicznego opracowania szczepionki na koronawirusa, wraz z partnerem, koncernem MSD, ogłosiła w środę, 19 sierpnia 2026 r., fantastyczne wieści. Chodzi o wyniki ostatniej, trzeciej fazy badań klinicznych nad preparatem o nazwie intismeran. To zindywidualizowana szczepionka onkologiczna, tworzona osobno dla każdego pacjenta po operacyjnym usunięciu nowotworu skóry, w tym najgroźniejszego – czerniaka. Jak tłumaczył wcześniej prezes Moderny, Stéphane Bancel, idea jest prosta: szczepionka ma nauczyć organizm, jak samodzielnie niszczyć komórki nowotworowe, które mogły pozostać w ciele po operacji.

Podczas badań klinicznych szczepionkę podawano pacjentom razem z lekiem Keytruda, który jest już standardem w immunoterapii. Wyniki przerosły oczekiwania. Firmy poinformowały, że badanie osiągnęło swoje dwa główne cele: pacjenci otrzymujący nową terapię znacznie dłużej żyli bez nawrotu choroby i bez pojawienia się odległych przerzutów.

Wyniki badania trzeciej fazy stanowią przełomowy moment w dziedzinie badań nad rakiem. Przez wiele lat wizja stworzenia leku mRNA zaprojektowanego specjalnie pod kątem nowotworu konkretnego pacjenta pozostawała w sferze marzeń. Dziś pomagamy przekształcić tę wizję w rzeczywistość – mówi prezes Moderny, Stéphane Bancel, cytowany w komunikacie. To historyczny moment z kilku powodów. Stanowi to pierwszy pozytywny wynik badania trzeciej fazy dla indywidualizowanej terapii neoantygenowej oraz dla terapii nowotworowej opartej na mRNA. Mówiąc prościej, to dowód na to, że personalizowane leczenie raka z wykorzystaniem technologii znanej ze szczepionek na COVID-19 po prostu działa i jest skuteczniejsze niż dotychczasowe metody.

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Jak działa szczepionka Moderny?

Sposób działania tej terapii brzmi jak science fiction, ale jest zaskakująco logiczny. Wszystko zaczyna się od pobrania próbki guza nowotworowego od pacjenta oraz próbki jego zdrowych komórek. Następnie w laboratorium odczytywane są ich sekwencje DNA. Komputer porównuje oba profile genetyczne, szukając unikatowych mutacji, które występują tylko w komórkach rakowych.

Na tej podstawie naukowcy wybierają do 34 najbardziej charakterystycznych „sygnatur” genetycznych nowotworu danego pacjenta. Informacje o nich są następnie wykorzystywane do stworzenia jednej, spersonalizowanej cząsteczki mRNA. Taka szczepionka trafia do szpitala i jest podawana pacjentowi domięśniowo, dokładnie tak samo jak szczepionka na grypę czy COVID-19. Prezes Stéphane Bancel zapewniał, że docelowo koszt terapii ma być zbliżony do standardowych leków onkologicznych, dzięki zautomatyzowanej i szybkiej produkcji.

Giełda już oszalała

Inwestorzy zareagowali więcej niż entuzjastycznie. Po ogłoszeniu wyników badań Wall Street dosłownie eksplodowała. W reakcji na informacje o przełomowych wynikach badań kurs akcji Moderny na giełdzie Nasdaq poszybował w górę o ponad 150 procent! Dla firmy to potężny zastrzyk optymizmu i gotówki. Po obfitujących w sukcesy finansowe latach pandemii, gdy Moderna zarabiała miliardy na szczepionce przeciw COVID-19, spółka wpadła w dołek, notując głębokie straty i inwestując ogromne pieniądze w badania, które wciąż były dalekie od komercjalizacji.

Środowy skok notowań wywindował cenę akcji do najwyższego poziomu od połowy 2024 roku. Mimo to do rekordów z czasów pandemii wciąż bardzo daleko – wtedy za jedną akcję płacono ponad 400 dolarów, podczas gdy teraz jej cena oscyluje wokół 150 dolarów.

Moderna i MSD zapowiadają, że wkrótce przedstawią szczegółowe dane regulatorom rynku – amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) oraz Europejskiej Agencji Leków (EMA) – co jest krokiem w stronę dopuszczenia szczepionki do użytku. Firma testuje już podobne terapie w leczeniu raka płuc, pęcherza moczowego czy trzustki. Jeśli tam również odniesie sukces, może to na zawsze zmienić oblicze onkologii.