Partner technologiczny UFC

Co nowego wykombinował Mark Zuckerberg? TKO Group, właściciel UFC (Ultimate Fighting Championship, UFC – amerykańska organizacja mieszanych sztuk walki), zawarło wieloletnią, milionową umowę partnerską z Metą (amerykański konglomerat technologiczny Marka Zuckerberga). Okazuje się, że swoiste połączenie UFC z Meta obejmie wiele produktów firmy, w tym Meta AI, Meta Glasses, Meta Quest, Facebook, Instagram, WhatsApp i Threads. Na podstawie takiej umowy partnerskiej Meta stanie się „oficjalnym partnerem technologicznym dla fanów” UFC, a jej branding pojawi się w oktagonie UFC podczas gal pay-per-view oraz „Fight Night”. „Mark i jego zespół z Mety robią rzeczy, które zachwycą fanów UFC” – powiedział w oświadczeniu dla CNBC prezydent i dyrektor generalny UFC Dana White.

Warto zaznaczyć, że partnerstwo z Metą jest niezależne od rozmów UFC na temat praw medialnych, które rozpoczną się jeszcze w kwietniu. Ekskluzywne okno negocjacyjne UFC z obecnym partnerem, ESPN, kończy się 15 kwietnia. Jak wcześniej informowało CNBC, ESPN nie planuje przedłużenia umowy przed upływem tego terminu.

Zuckerberg i UFC

Według Granta Norrisa-Jonesa, szefa globalnych partnerstw w TKO, rozmowy na temat umowy sponsorskiej między firmami rozpoczęły się w drugiej połowie 2024 roku. Teraz Threads będzie zawierać ekskluzywne treści związane z UFC, które zostaną uwzględnione w transmisjach na żywo UFC. Co ciekawe, choć White i Zuckerberg nie negocjowali osobiście warunków umowy, to ich bliskie relacje miały znaczenie. White dołączył do zarządu Mety w styczniu. Mark Zuckerberg zaś podkreślił w oświadczeniu przekazanemu CNBC, że cieszy się na współpracę z UFC, gdyż „kocha MMA”, a teraz fani tej dyscypliny będą mogli doświadczać jej w nowy sposób.

