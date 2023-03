Podnoszą wiek emerytalny! To już się dzieje! Senat we Francji przegłosował projekt

Niedawno do Sejmu trafiła petycja obywatelska zakładająca wypłatę 500 zł dla małżeństw z 50-letnim stażem. Środki finansowe w ramach programu "500 plus dla małżeństw" miałyby być wypłacane co miesiąc przez Zakłada Ubezpieczeń Społecznych. Resort rodziny nie zgodził się na wprowadzenie takiego comiesięcznego świadczenia.

Obecnie do Senatu skierowana została kolejna już propozycja wsparcia małżeństwom, które mają za sobą wiele lat związku. "Małżonkowie o długim stażu powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej otrzymywanej przez 100-latków, przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo, po wspólnym przeżyciu określonej liczby lat" – wskazuje autor petycji. I proponuje, by takie "małżeńskie" przyznawać począwszy od 50 rocznicy ślubu. - pisze „Fakt”

By otrzymać świadczenie wystarczyłoby zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzające małżeński staż. Senatorowie będą musieli zająć się tą propozycją zgodnie z regulaminem Senatu. Jeśli komisja praworządności uzna, że petycja powinna być rozpatrywana, wtedy Senat przygotuje projekt ustawy.

Świadczenie dla małżeństw – ile można dostać?

Senacka propozycja zakłada, że za 50-letnie pożycie można by dostać 5 tys. zł. Im dłuższy staż, tym wsparcie byłoby wyższe. W dołączonym do petycji projekcie ustawy dokładnie wymienione są kwoty wsparcia, które miałoby wynieść:

• po 50 latach małżeństwa – 5 tys. zł,

• po 55 latach małżeństwa – 5 tys. 500 zł,

• po 60 latach małżeństwa – 6 tys. zł,

• po 65 latach małżeństwa – 6 tys. 500 zł,

• po 70 latach małżeństwa – 7 tys. zł,

• po 75 latach małżeństwa – 7 tys. 500 zł,

• po 80 latach małżeństwa – 8 tys. zł.

