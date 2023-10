Szok! Nauczyciele nie dostaną bonu 2500 zł! O tym może zdecydować dyrektor szkoły

Laptopy dla nauczycieli

Nie tylko nauczyciele przedmiotów w klasach IV-VIII szkół podstawowych, lecz także wychowawcy świetlic szkolnych czy nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych mogą wnioskować o bon na laptopa. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało listę grup nauczycieli uprawnionych do bonu na 2500 zł na laptopa. Belfer, który załapie się na bon, może liczyć na 2500 zł na zakup laptopa do pracy. Ale lista ministerialna to nie wszystko i to nie jest jedyny wyznacznik dla osób, które załapią się na wsparcie czy nie. Co bardzo ważne, wpływ na to ma także dyrektor szkoły, który w praktyce może komuś przyznać bon lub go odmówić. Jak to możliwe? Dyrektorzy szkół mogą zarówno dopisać do listy uprawnionych nauczycieli, ale i skreślić osoby, którym bon na laptopa nie przysługuje, mając na uwadze aktualne dane jakie posiadają o pracownikach danej szkoły. To dyrektor szkoły przed przekazaniem danych do organu prowadzącego szkołę weryfikuje uprawnienia każdego nauczyciela do otrzymania bonu.

Którym nauczycielom bon na 2500 zł na zakup laptopa nie przysługuje? Bonu nie powinni otrzymywać nauczyciele prowadzący zajęcia wyłącznie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych lub wyłącznie z uczniami tych klas; nauczyciele, którzy w dniu 30 września 2023 r. nie pozostawali w stosunku pracy w szkole lecz prowadzili zajęcia na innej podstawie niż stosunek pracy, np. zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela; osoby niebędące nauczycielami zatrudnione do prowadzenia zajęć w szkole na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe; wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, okręgowych ośrodkach wychowawczych, którzy realizują wyłącznie zajęcia na tym stanowisku (nie prowadzą jednocześnie zajęć w szkole podstawowej w klasach IV-VIII); nauczyciele uczący w szkole muzycznej I stopnia, w której prowadzone jest wyłącznie kształcenie artystyczne.

