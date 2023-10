Szok! Paczkomat we Francji "kalendarzem adwentowym". InPost komentuje

Dla InPostu rynek międzynarodowy przynosi znaczne zyski

Wojciech Kądziołka rzecznik prasowy InPostu skomentował dla portalu handelextra.pl, że "na wszystkich rynkach, na których obecne są maszyny Paczkomat zdarzają się akty wandalizmu i kraj, w którym stoi automat nie ma tu większego znaczenia. Każda maszyna jest monitorowana zatem ustalenie sprawców to tylko kwestia czasu". Rzecznik zaznacza, że we Francji był to pierwszy taki przypadek, a sam paczkomat jest już w drodze do serwisu i wkrótce wróci na swoje miejsce.

Z informacji firmy wynika, że we Francji jest 3 tys. paczkomatów, Wielkiej Brytanii 5 tys., a w Polsce 21 tys. W 2023 r. przychody z rynków międzynarodowych stanowiły już ok. 40 proc. obrotów firmy i, jak zapowiada Rafał Brzoska - prezes i założyciel InPostu, prognozowana jest dalsza dodatnia dynamika w tym obszarze.

