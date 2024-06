Tusk nie da dużej podwyżki budżetówce. Wyciekły rządowe dokumenty

Rząd powiększa strefę buforową na granicy z Białorusią. Co to oznacza dla mieszkańców?

Jaka podwyżka dla budżetówki w 2025 roku?

Dziś rząd ma przyjąć makroekonomiczne założenia do budżetu państwa na 2025 r. W kolejnym kroku, do 15 czerwca 2024 r., powinny trafić do Rady Dialogu Społecznego. Wśród założeń jest średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2025 r. Ma on wynieść 104,1 proc. Jak pisze „DGP” – tyle co zakładana inflacja. Pracownicy budżetówki dostaną więc pensje zwaloryzowane o wskaźnik inflacji, czyli trudno mówić o jakichkolwiek podwyżkach.

Zgodnie z ustawą średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników budżetówki jest co roku uzgadniany w ramach Rady Dialogu Społecznego (RDS). Rada Ministrów do 15 czerwca musi przedstawić RDS, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny.

Związkowcy są oburzeni

Związkowcy w trakcie posiedzenia Rady Dialogu Społecznego zaproponowała, aby pensje osób zatrudnionych w budżetówce w 2025 r. wzrosły o 15 proc. Nic dziwnego, że nie chcą przyjąć założeń rządu. Jak pisze dziennik, nie oczekiwali takiej podwyżki jak w 2024 roku, ale minimum 10 proc.

–"Jestem zszokowany. W tym roku dano nam 20 proc. podwyżki, bo chciano wygrać wybory, a teraz się o nas po prostu zapomina. Tegoroczny wzrost płac był rekompensatą braku podwyżek w poprzednich latach. Podwyżka na poziomie 4,1 proc. będzie i tak niższa od inflacji, bo prognozowana inflacja jest zaniżona. Ceny towarów i usług poszybują wskutek wyższych cen energii elektrycznej, ciepła i gazu "– mówi dla "DGP" Dominik Lach, przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Skarbówki.

Wyższe pensje korpusu służby cywilnej

Przy zachowaniu propozycji rządowej, członkowie korpusu służby cywilnej, którzy są wynagradzani na podstawie mnożnika, będą dostawać wyższe wynagrodzenia. Kwota bazowa dla pracowników korpusu służby cywilnej w tym roku wynosi 2628,54 zł. Przy proponowanej podwyżce wzrosłaby o prawie 108 zł (do 2736 zł). Wynagrodzenie urzędnika, który ma w umowie o pracę lub w akcie mianowania mnożnik kwoty bazowej na poziomie 3,0, wzrośnie z 7885 zł brutto do 8209 zł brutto. W jego przypadku płaca wzrośnie o 324 zł. Im wyższy wskaźnik mnożnika, tym wyższa podwyżka.

