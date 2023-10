Szok! Upada kolejny polski browar! Tym razem z innego regionu

Koniec bydgoskiego Browaru Osowa Góra

To kolejny browar w Bydgoszczy, który się zamyka. M.in. dwa lata temu zakończył swoją działalność Browar Myślęcinek, a 17 lat temu słynny Kujawiak. Browar rzemieślniczy Osowa Góra w Bydgoszczy produkował takie piwa jak m.in. Bydgoskie Sesyjne, Bydgoski Apacz, Pszeniczniak, Witek i Singiel. W mediach społecznościowych poinformowano o zamknięciu firmy.

- Z końcem września zamykamy browar. Krótka bo ośmioletnia historia, dobiegła końca. Chcę podziękować wszystkim naszym klientom za wsparcie” - czytamy w oświadczeniu Browaru Osowa Góra zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Właściciel firmy, Piotr Andres, zaznaczył w oświadczeniu, że „browar to ciągła potrzeba inwestowania, remontów. Duże koszty stałe. Do tego doszły ogromne podwyżki za surowce, media”.

- Aby warzyć i sprzedawać dobre piwo potrzebna była nowa linia rozlewnicza, tak aby to co uwarzymy trafiało do klienta w jakości za jaką płaci ciężko zarobionymi pieniędzmi. Po długim namyśle doszedłem do wniosku, że nie ma sensownych podstaw kolejnej inwestycji. Dziękuję wszystkim życzliwym ludziom których spotkaliśmy na naszej browarniczej drodze - dodał właściciel browaru.

Zamknięty browar w Leżajsku

Browar w Leżajsku zakończył swoją działalność 31 sierpnia. Początkowo Grupa Żywiec planowała wygaszenie działalności Leżajska na czerwiec, jednak w związku z zainteresowaniem ze strony inwestorów, działalność browaru przedłużono. W browarze pracowało 110 osób. Pracownicy mają dostać milionowe odprawy.

