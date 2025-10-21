Rada nadzorcza Polregio podjęła niespodziewaną decyzję o zmianie na stanowisku prezesa.

Krzysztof Pietrzykowski został odwołany, a jego miejsce zajęła Aleksandra Grzywaczewska.

Ta zmiana może zapoczątkować nowy etap dla największego przewoźnika pasażerskiego w Polsce – sprawdź, co to oznacza dla przyszłości firmy.

Zaskakująca decyzja rady nadzorczej Polregio

We wtorek rzecznik spółki Jakub Leduchowski poinformował o nagłej zmianie na szczycie firmy.

– Rada nadzorcza Polregio odwołała z funkcji prezesa Krzysztofa Pietrzykowskiego i jednocześnie powierzyła obowiązki prezesa spółki Aleksandrze Grzywaczewskiej – powiedział rzecznik.Zaraz po decyzji Aleksandra Grzywaczewska przejęła kierowanie spółką. Oznacza to, że Polregio ma teraz nową osobę na czele – i to kobietę, co w świecie kolejowym wciąż należy do rzadkości.

Grzywaczewska jest absolwentką Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń gospodarczych. Ukończyła program Executive MBA realizowany przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów we współpracy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych i Uniwersytetem Gdańskim.

Polregio – gigant na torach

Polregio to największy przewoźnik pasażerski w kraju. Spółka odpowiada za około 25 proc. rynku i codziennie uruchamia ponad 2 tysiące pociągów. W weekendy na tory wyjeżdża ponad 1450 składów, realizujących połączenia regionalne zamawiane przez urzędy marszałkowskie.

Większościowym udziałowcem firmy jest Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), posiadająca 50 proc. plus jeden udział. Pozostałe udziały należą do samorządów wojewódzkich, które współdecydują o kierunku rozwoju regionalnych połączeń kolejowych.

W 2024 roku z usług Polregio skorzystało blisko 101 milionów pasażerów.

Koniec epoki Pietrzykowskiego – czas na nowe otwarcie

Nie podano powodów odwołania Krzysztofa Pietrzykowskiego, który kierował spółką w okresie intensywnego rozwoju. W branży słychać jednak głosy, że zmiana może wiązać się z nowymi planami restrukturyzacyjnymi i poszukiwaniem świeżego podejścia do zarządzania.

Aleksandra Grzywaczewska ma teraz poprowadzić firmę w kolejnym etapie rozwoju. Według obserwatorów rynku może to oznaczać nowy kurs dla Polregio, ale też kontynuację dotychczasowych sukcesów w modernizacji i rozbudowie oferty przewozowej.

