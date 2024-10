Szokująca decyzja rządu Tuska. Chcą pozbawić NFZ kolejnych miliardów złotych

Już jutro szczęśliwy dzień dla seniorów! Druga emerytura w tym miesiącu wpadnie do portfela

W Sejmie toczą się już prace nad projektem budżetu na rok 2025. Zakłada on, że deficyt w przyszłym roku wyniesie 289 mld zł. Andrzej Domański minister finansów zabezpieczył w budżecie 4 mld zł na zmiany w składce zdrowotnej.

Jednocześnie premier podczas konferencji prasowej zwracał uwagę, na fakt iż w budżecie odziedziczonym po poprzednim rządzie zapisano zysk z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 6 mld zł. Ostatecznie NBP miał stratę za 2023 r. i nie wpłacił zakładanej kwoty,

- Zobowiązałem ministra finansów, że będziemy reagowali zgodnie z prawdą, nie będziemy szukali kombinacji księgowych. Deficyt jest większy, ale dzięki temu nie oznacza to cięcia wydatków - powiedział szef rządu.

Jak zapowiedział Tusk, "za tydzień ustawa zostanie uzupełniona o projekt obniżenia składki dla mikroprzedsiębiorców. Prace trwają, niektórzy ministrowie się jeszcze spierają, ale w ciągu tygodnia powinniśmy dojść do ładu -informował premier. Jak dodał, że "koszt obniżenia składki zdrowotnej to około 4 mld zł, a łącznie z przyjętym już rozwiązaniem zdejmującym obowiązek naliczania daniny przy sprzedaży środków trwałych będzie to 5 mld zł.

Luka w wydatkowaniu funduszy na ochronę zdrowia będzie rosła w kolejnych latach

Szef rządu dodał, że nie zgodzi się na żadne zmiany w składce, jeśli miałoby to oznaczać zmniejszenie puli pieniędzy na finansowanie ochrony zdrowia.

Tymczasem z wyliczeń ekspertów wynika, że luka w wydatkowaniu funduszy na ochronę zdrowia, będzie rosła. Łukasz Kozłowski, ekspert Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej CALPE, wylicza, że w 2026 r. będzie brakowało nam 11 mld zł wpływów tylko po to, żeby wypełnić kryterium ustawowe.

"Natomiast w perspektywie roku 2027 luka w rocznych wpływach sięgnie 25,1 mld zł. Gdybyśmy chcieli uzyskać nakłady na ochronę zdrowia w wysokości 7 proc. PKB, ale z roku bieżącego, to będzie nam brakować kolejnych 35,4 mld zł, co oznacza, że w wartości luka w finansowaniu ochrony zdrowia do 2027 roku sięga 60,5 mln zł – powiedział dr Kozłowski.

Ekspert wskazuje, że "będziemy stawali przed coraz poważniejszymi wyzwaniami związanymi z zapewnieniem realnych źródeł dochodów na pokrycie kosztów finansowania ochrony zdrowia, bo możliwości korzystania z rozwiązań tymczasowych i doraźnych będą się kurczyły".

Obecnie planowana na 2024 r. strata netto NFZ przekracza już 9 mld zł. I wraz z każdą kolejną zmianą planu finansowego NFZ ta kwota jest coraz większa, a potencjał wykorzystywania funduszu zapasowego coraz mniejszy.

