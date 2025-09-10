- Promocja od 11.09: Termorobot MC Smart (1200W) za 1799 zł (-700 zł) z kuponem Lidl Plus.
- Wszechstronność: 15 programów automatycznych i tryb Cooking Pilot ułatwiają gotowanie.
- Smart funkcje: 2226 przepisów i zdalne sterowanie przez Wi-Fi.
- Akcesoria: Dodatkowe akcesoria do 40% taniej z Lidl Plus.
Termorobot MC Smart w mega promocji
Od 11 września 2025 roku w sklepach stacjonarnych Lidla i online na lidl.pl dostępny będzie termorobot MC Smart z Wi-Fi SilverCrest® Kitchen Tools o mocy 1200 W w promocyjnej cenie 1799 zł/zestaw, czyli 700 zł mniej w porównaniu do ceny regularnej. Wystarczy aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus, aby skorzystać z oferty.
Urządzenie pełni rolę wszechstronnego pomocnika w kuchni. Posiada aż 15 automatycznych programów, m.in. do ubijania, ugniatania, gotowania na parze czy fermentowania. Dzięki temu pozwala przygotować zarówno szybki obiad dla jednej osoby, jak i pełny posiłek dla całej rodziny.
Nowoczesne funkcje i baza przepisów
Jednym z największych atutów MC Smart jest Cooking Pilot – tryb, który krok po kroku prowadzi przez cały proces gotowania lub umożliwia ręczne sterowanie parametrami, takimi jak czas, moc, temperatura czy prędkość obrotów.
Wbudowana baza to aż 2226 darmowych przepisów, z możliwością jej poszerzania online. Dzięki Wi-Fi urządzenie stale aktualizuje receptury i pozwala na zdalne sterowanie z poziomu smartfona. To rozwiązanie, które sprawia, że gotowanie staje się łatwiejsze, szybsze i bardziej intuicyjne.
Akcesoria kuchenne w ekstra promocji
Oferta obejmuje także dodatki, które pozwalają jeszcze lepiej wykorzystać potencjał urządzenia. Z Lidl Plus można je kupić taniej nawet o 40%:
* przystawkę do krojenia warzyw za 89,40 zł/zestaw, w komplecie m.in. tarcza do ścierania i pokrywa z otworem,
*osłonę ostrza ułatwiającą wyrabianie ciasta lub zatyczkę do mieszania za 17,99 zł/szt.,
*podstawkę stabilizującą pod termorobot w cenie 47,99 zł/szt..