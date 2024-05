Szokujące zarobki w serialu "1670"! Jak chłop pańszczyźniany

Ile zarabia statysta na planie serialu "1670"?

Na ogłoszenie o rekrutacji statystów do słynnego serialu "1670", zgłosiło się dużo więcej chętnych niż było miejsc. Portal wyborcza.biz.pl dotarł do informacji, ile płaci firma zatrudniająca za dzień zdjęciowy. Zarobki są żenująco niskie.

"Wynagrodzenie za zdjęcia jest rozliczane w formie dniówki. Dniówka jest kwotą ryczałtową do 12 godzin pracy. Każda godzina pracy powyżej 12 h to nadgodzina w wysokości 10 proc. dniówki za każdą rozpoczętą godzinę" – czytamy w dokumencie. Stawki za udział statysty na planie zdjęciowym kształtują się od 120 zł netto za dzień zdjęciowy. To 10 zł za godzinę, a zgodnie z prawem minimalna płaca za godzinę pracy to 27,70 zł. Firma deklaruje, że stawki mogą rosnąć i zależą od liczby przepracowanych dni oraz pory zdjęć.

Wynagrodzenie za dniówkę

Za zatrudnianie statystów odpowiada firma Kamed z Warszawy, podwykonawca zatrudniony przez Akson Studio, producenta serialu. Akson Studio twierdzi, że w branży takie warunki pracy, to standard: "Za zrealizowanie castingu na statystów do serialu przy większości produkcji filmowych i serialowych w Polsce, tak jak i tutaj, odpowiada profesjonalna agencja specjalizująca się w tym zakresie, a w każdej produkcji stawki za wykonanie dzieła różnią się w zależności od charakteru i zakresu roli każdego statysty i rozliczane są według zryczałtowanych stawek ustalonych w umowie, a nie za godzinę" - czytamy w odpowiedzi przesłanej Wyborczej.biz.

Niskie stawki dla statystów to norma

Okazuje się, że na planie innych seriali czy filmów wynagrodzenia dla statystów są też szokująco niskie. Jeden z komentujących w sieci, pisze, że za statystowanie -"Tak płacą wszyscy" na planie filmu "Kler" w 2017 dostał za 60 zł za cały dzień zdjęciowy, który trwał 10-12 godzin. Inny internauta pisze - "Statystowałem w "Zimnej Wojnie", nie pamiętam już w którym roku. Za 10 godzin na planie dostawaliśmy bodajże 70 zł, a zdjęcia były robione raz zimą, raz latem. Na pewno fajna przygoda, ale zawsze mnie dziwiło, że filmy mające ogromne budżety aż tak bardzo żałują sobie na jakąkolwiek ludzką stawkę dla ludzi na planie".

