Sztuczna inteligencja zabiera pracę. Firma ogłasza masowe zwolnienia

Sztuczna inteligencja zmienia realia w bankowości

Osoba, której zdolność kredytowa została oceniona przed automatyczny system, ma prawo do uzyskania wyjaśnienia, na podstawie jakich danych podjęto wobec niej decyzję oraz, w przypadku wątpliwości, prawo do jej zakwestionowania – orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

Wspomniane orzeczenie pokazuje potencjał redukcji stanowisk z powodu algorytmów, które się nie meczą ani nie dekoncentrują.

- Używamy ponad 800 modeli AI do 350 zastosowań – deklaruje cytowany przez BBC przedstawiciel banku DBS. Rozszerzenie tego schematu spowoduje gigantyczne redukcje zatrudnienia.

Jakich stanowisk pracy nie zastąpi sztuczna inteligencja?

W raporcie PARP wskazano kilka najmniej narażonych przez robotyzację i sztuczną inteligencję grup zawodowych. Można wśród nich wymienić lekarzy, prawników oraz szeroko rozumiane usługi.

Lekarze, szczególnie chirurdzy, opierają swoje praktyki na wiedzy medycznej oraz zdolności do podejmowania skomplikowanych decyzji klinicznych, więc ten zawód jest jednym z najmniej zagrożonych. Sztuczna inteligencja nie zastąpi również opiekunów osób starszych, którzy oferują empatyczną opiekę długoterminową.

Sędziowie, adwokaci i prawnicy odgrywają kluczową rolę w interpretacji, analizie i rozwiązywaniu zawiłych przypadków prawnych, co nadal wymaga ludzkiego sposobu myślenia i rozeznania. Ich zadanie polega nie tylko na literalnym stosowaniu prawa, ale również na interpretacji, dostosowywaniu go do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego oraz nowych technologicznych realiów.

Branża usługowa, choć doświadcza skutków wzrostu automatyzacji, obejmuje grupy zawodowe, które mogą czuć się pewniej. Przykładem są pracownicy sprzątający, których praca jest kosztowna do zautomatyzowania, oraz hydraulicy i elektrycy.

