Moda na odejście od pieczywa. Zamiast ograniczyć zakupy, wyrzucamy do kosza

Tysiące emerytów z zaniżonymi świadczeniami: dlaczego przepisy ograniczają wyrównanie do 3 lat i jak się przed tym chronić?

Młodzież najszerzej używa sztucznej inteligencji i najbardziej się jej obawia

Autorzy publikacji zauważyli, że taka sytuacja "może wydawać się paradoksalna", ponieważ to właśnie najmłodsza grupa badanych najczęściej deklarowała, że miała okazję korzystać z takich rozwiązań i posiada na ich temat największą wiedzę - 37 proc. przedstawicieli pokolenia Z przyznało, że zdarzyło im się używać sztucznej inteligencji podczas wykonywania obowiązków zawodowych. W grupie wiekowej 25-34 lata odsetek ten spadł do 32 proc., wśród osób w wieku 45-54 lata wynosił 22 proc., a w najstarszej aktywnej zawodowo grupie badanych (55-65 lat) zmalał do 15 proc.

Pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 1995 r., deklarowało również największą wiedzę na temat narzędzi opartych na AI – 39 proc. stwierdziło, że wie, czym jest promptowanie narzędzi sztucznej inteligencji (umiejętność zadawania pytań i tworzenia poleceń dla AI w taki sposób, aby otrzymać odpowiedzi jak najbardziej zbliżone do naszych oczekiwań). "To duża różnica w porównaniu do ogółu badanych, wśród których taką wiedzę posiada 27 proc. osób" - zauważyli autorzy.

Ponadto, 29 proc. najmłodszych respondentów wskazało, że dobrze orientuje się w promptowaniu i trenowaniu sztucznej inteligencji tak, aby jak najlepiej wspierała ich codzienną pracę. W pozostałych grupach wiekowych odsetek ten był niższy – 22 proc. wśród osób w wieku 25-34 lata, 21 proc. w grupie 35-44 lata, 17 proc. wśród badanych w wieku 45-54 lata i 13 proc. w wieku 55+.

Sztuczna inteligencja do tworzenia CV? Znaczna część popiera

Ze stwierdzeniem, że nowoczesne narzędzia, takie jak ChatGPT, mogą pomóc w przygotowaniu profesjonalnego CV, zgadza się 52 proc. przedstawicieli pokolenia Z. Wśród wszystkich badanych ten odsetek wyniósł 45 proc. Młodzi częściej niż inni wskazywali, że dzięki AI można szybciej dopasować CV do konkretnych ofert pracy – sądziło tak 50 proc. najmłodszych respondentów wobec 44 proc. ogółu badanych.

Wady sztucznej inteligencji: podatność na nieprawdziwe informacje

Wkrótce po inwazji na Ukrainę, rosyjskie sieci i kanały kolportujące kłamstwa Kremla, zaczęły zasypywać internet taką ilością materiałów, że wpłynęło to na proces „uczenia się” popularnych modeli AI. W efekcie aż ponad 33 proc. treści przekazywanych użytkownikom przez te systemy zawiera elementy rosyjskiej dezinformacji – ustalili analitycy NewsGuard.

Rosja wykorzystuje mechanizm polegający na tym, że modele AI „uczą się”, czerpiąc „wiedzę” z ogromnych zbiorów danych w internecie. Zalanie go olbrzymią liczbą publikacji zawierających określone kłamstwo sprawia, że chatbot przekazuje je użytkownikowi jako fakt.

Sztuczna Inteligencja a prawo? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.