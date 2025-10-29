Sztuka pomaga budować Dom Ronalda McDonalda

Podczas wydarzenia zebrano 641 tys. zł, które zostaną przeznaczone na ukończenie budowy trzeciego Domu Ronalda McDonalda w Polsce, powstającego przy Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Aukcja, która wspiera realną pomoc

ART&Charity to cykliczne wydarzenie, w którym sztuka ma bardzo praktyczny cel – finansowanie działań Fundacji. W tym roku na licytacji znalazło się 12 prac polskich artystów, m.in. Wilhelma Sasnala, Justyny Boruckiej, Piotra Popiackiego i Jacka Yerki. Michał Borowik, kurator aukcji, przygotował zestaw dzieł współczesnych, których sprzedaż wsparła inicjatywę budowy nowego Domu dla rodzin dzieci hospitalizowanych.

Współorganizatorem aukcji był portal Artinfo.pl, dzięki któremu licytacja była dostępna także online. To pozwoliło dotrzeć do większego grona osób zainteresowanych sztuką i działalnością społeczną Fundacji.

Dom dla rodzin dzieci w szpitalu

Dom Ronalda McDonalda przy Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest już prawie gotowy. To parterowy budynek z 20 pokojami dla rodzin pacjentów, wspólną kuchnią, jadalnią, biblioteką i ogrodem. To pierwszy na świecie Dom Fundacji zbudowany w ekologicznej technologii CLT (Cross Laminated Timber). Dzięki temu wnętrza są przyjazne, ciepłe i neutralne dla zdrowia – tak, by rodziny mogły choć na chwilę odpocząć od szpitalnej rzeczywistości.

W Polsce działają już dwa Domy Ronalda McDonalda – w Krakowie i na kampusie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkie prowadzone są bezpłatnie, a ich utrzymanie finansowane jest z darowizn i zbiórek publicznych.

Pomoc, która działa

ART&Charity pokazuje, że połączenie sztuki i filantropii ma sens. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele świata sztuki, biznesu i mediów. Aukcję poprowadzili Anna Dereszowska, ambasadorka Fundacji, oraz Marcin Wójcik, artysta kabaretowy.

Zebrane środki pozwolą dokończyć prace w Domu, który już wkrótce zacznie przyjmować pierwsze rodziny. To konkretne wsparcie, które z roku na rok staje się znakiem rozpoznawczym tej inicjatywy – prostej w założeniu i bardzo skutecznej w działaniu.