Polska otrzyma 43,7 mld euro z unijnego programu SAFE – to największa alokacja spośród wszystkich krajów UE

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka będzie koordynować polski udział w programie, zachowując stanowisko w KPRM

Program SAFE dysponuje łączną pulą 150 mld euro na zakup sprzętu wojskowego i amunicji dla państw członkowskich

Państwa UE mają czas do końca listopada na złożenie wniosków dotyczących wykorzystania środków z programu

Program SAFE: 150 miliardów euro na obronność

Program SAFE to unijny mechanizm preferencyjnych pożyczek, z którego Polska otrzymała rekordową kwotę 43,7 mld euro. Środki będą zaciągane przez Komisję Europejską i gwarantowane budżetem UE. Państwa członkowskie mogą przeznaczyć je zarówno na zakup sprzętu wojskowego, jak i amunicji.

Rozporządzenie uruchamiające program weszło w życie pod koniec maja. Od tego momentu kraje UE otrzymały sześć miesięcy na przygotowanie wniosków określających cele inwestycyjne.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka: Kim jest nowa pełnomocnik?

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka to polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego z bogatym doświadczeniem medialnym i politycznym. Wcześniej pracowała jako reporterka w Polsacie i TVP, była doradcą Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz szefową jego sztabu wyborczego w kampanii prezydenckiej 2020 roku.

Od 2024 roku pełni funkcję podsekretarza stanu ds. europejskich w KPRM, gdzie koordynowała przygotowania do polskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku.

Priorytet: wzmocnienie polskiej armii

Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał już z europejskim komisarzem ds. obronności Andriusem Kubiliusem o realizacji programu SAFE. Rozmowy dotyczyły wzmocnienia krajowej infrastruktury obronnej oraz możliwości rozszerzenia programu na kolejne państwa.