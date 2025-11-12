Rozwód pozasądowy będzie możliwy przed kierownikiem USC lub konsulem za granicą, bez konieczności rozprawy sądowej

Warunkiem skorzystania z uproszczonej procedury jest brak wspólnych małoletnich dzieci i zgoda obojga małżonków

Procedura dwuetapowa zakończy się wpisem w akcie małżeństwa, a nie wyrokiem sądowym jak dotychczas

Głównym celem reformy jest odciążenie przeciążonych sądów okręgowych i przyspieszenie postępowań rozwodowych

Rząd wprowadza rozwód pozasądowy przed urzędnikiem

W środę 12 listopada Rada Ministrów zajęła się projektem Ministerstwa Sprawiedliwości, który zmienia dotychczasowe zasady rozwodów w Polsce. Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadza możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa.

Rozwód będzie można przeprowadzić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Polacy mieszkający za granicą skorzystają z procedury przed konsulem. To istotne ułatwienie dla par, które podjęły zgodną decyzję o rozstaniu.

Jak będzie wyglądać procedura rozwodowa w USC

Pozasądowe rozwiązanie małżeństwa opiera się na zgodnej woli obojga małżonków. Procedura będzie dwuetapowa i zakończy się wpisaniem wzmianki o rozwiązaniu małżeństwa bezpośrednio w akcie małżeństwa.

Warunkiem przeprowadzenia rozwodu jest stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Małżonkowie potwierdzą ten fakt składając odpowiednie oświadczenia. Kierownik USC zweryfikuje spełnienie wszystkich ustawowych przesłanek i dokona wpisu w rejestrze stanu cywilnego.

Kto nie skorzysta z rozwodu w urzędzie stanu cywilnego

Z pozasądowego rozwiązania małżeństwa nie będą mogły skorzystać pary posiadające wspólne małoletnie dzieci. W takich przypadkach sprawy rozwodowe nadal będą rozpatrywane przez sąd okręgowy.

To ograniczenie ma chronić interesy dzieci. Sąd w sprawach rozwodowych z udziałem małoletnich rozstrzyga o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dziećmi i alimentach.

Po co reforma prawa rozwodowego

Głównym celem modyfikacji prawa jest odciążenie sądów okręgowych. Polskie sądy rodzinne borykają się z ogromnymi zaległościami w sprawach rozwodowych. Postępowania często trwają miesiącami, a nawet latami.

Reforma zwiększa autonomię stron w kwestii decydowania o stanie cywilnym. Promuje też pozasądowe metody rozwiązywania spraw cywilnych. Małżonkowie, którzy zgodnie podjęli decyzję o rozstaniu, nie będą musieli czekać na termin rozprawy.

Nowe przepisy stanowią wyjątek od zasady, w której decyzje w sprawach rozwodowych podejmuje wyłącznie sąd. Kierownik urzędu stanu cywilnego przejmie część kompetencji w jasno określonych przypadkach.

