Aronia – polski skarb pełen zdrowia

Aronia czarnoowocowa to prawdziwa perełka wśród polskich owoców. Jej intensywny, ciemnofioletowy kolor zdradza bogactwo ukryte w małych, okrągłych owocach. To właśnie w nich kryje się prawdziwa skarbnica zdrowia. Aronia jest jednym z najbogatszych źródeł przeciwutleniaczy, które chronią nasze komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Dzięki temu regularne spożywanie aronii może wspierać zdrowie serca, układu odpornościowego oraz obniżać poziom cukru we krwi.

Gdzie szukać aronii?

Jeśli chcesz spróbować świeżej, prosto z krzaka aronii, masz ku temu doskonałą okazję! W ostatni weekend sierpnia trzy polskie gospodarstwa otworzą swoje podwoje dla wszystkich chętnych. Będziesz mógł nie tylko skosztować świeżych owoców, ale także zobaczyć jak rosną, dowiedzieć się więcej o ich uprawie i przygotowaniu przeróżnych przetworów. To doskonała okazja, aby spędzić czas na świeżym powietrzu, w otoczeniu natury i poznać bliżej ten wyjątkowy polski owoc.

W gościnę 24 i 25 sierpnia (sobota i niedziela) zapraszają następujące gospodarstwa:

Plantacja państwa Marceli i Pawła Krawiec, ul. Owocowa 3, Karczmiska, powiat opolski, Lubelszczyzna

Plantacja i pasieka Michała Piątka wspólnie z firmą Aronia Eggert, Sierzchowy 97a, powiat rawski, województwo łódzkie

Plantacja państwa Joanny, Arkadiusza, Konrada, Pawła i Wojciecha Niezgódków, Brokęcino 28, powiat złotowski, Wielkopolska

Co czeka na Ciebie podczas dni otwartych na plantacjach aronii?

Samodzielne zbieranie owoców: Zbierz własnoręcznie pyszne, świeże aronie prosto z krzewu.

Pokazy i warsztaty: Naucz się jak wycisnąć sok z aronii, zrobić pyszny dżem lub nalewkę.

Przepisy i porady: Otrzymasz wiele cennych wskazówek dotyczących wykorzystania aronii w kuchni.

Możliwość zakupu przetworów: Kup gotowe przetwory z aronii, miodu, a nawet sadzonki, aby uprawiać aronię we własnym ogrodzie.

Nie zwlekaj! Wybierz się na plantację aronii i przekonaj się, jak wiele zdrowia i przyjemności może przynieść ten wyjątkowy owoc.

Pamiętaj! 25 sierpnia to Dzień Polskiej Żywności. Jaka lepsza okazja, aby wspierać polskich producentów i cieszyć się smakiem naszych rodzimych produktów?

Zapraszamy na aroniowe pola!

Samozbiory aronii 2024 - mapa

