Polacy kontra skarbówka. Spory mają być rozstrzygane na korzyść podatnika

Czy zmiana przepisów rzeczywiście będzie korzystniejsza? Oto haczyki

Ministerstwo Finansów zaskakuje! Szykuje się rewolucja w relacjach między urzędami skarbowymi, a podatnikami. Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej wprowadza zasadę in dubio pro tributario. Co to oznacza? W razie wątpliwości co do stanu faktycznego, fiskus ma rozstrzygać spór na korzyść podatnika. Brzmi dobrze, ale czy tak będzie w praktyce?

Po pierwsze, zapomnij o in dubio pro tributario, jeśli w Twojej sprawie są dwie strony o sprzecznych interesach. Przykład? Spór między spadkobiercami o podatek od spadku. Po drugie, in dubio pro tributario nie działa, jeśli wynik Twojej sprawy wpłynie na innych. Na przykład, gdy starasz się o ulgę, która zmniejszy wpływy do budżetu gminy.

Ale największy haczyk to "ważny interes publiczny". To ogólne sformułowanie daje fiskusowi furtkę, by w imię dobra państwa interpretować przepisy na Twoją niekorzyść.

MF obiecuje: In dubio pro tributario naprawi relacje z fiskusem?

Czy in dubio pro tributario to realna szansa na poprawę relacji między podatnikami a fiskusem? Ministerstwo Finansów twierdzi, że tak! Resort liczy na to, że nowe przepisy zwiększą zaufanie obywateli do urzędów skarbowych.

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że celem jest „wzmocnienie instrumentów ochrony praw i interesów podatnika i innych stron postępowania podatkowego oraz poprawienie relacji między podatnikami i organami podatkowymi”.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Oznacza to, że jeśli proces legislacyjny przebiegnie bez zakłóceń, nowe zasady mogą zacząć obowiązywać już wkrótce.