Szymon Hołownia potwierdził: miliardy zł z KPO trafią do Polski

Szymon Hołownia w piątek 5 kwietnia oficjanie poinformował o akceptacji pierwszego wniosku o wypłatę środków z KPO dla Polski. - Mamy to! Pierwszy wniosek o płatność z KPO na 27 mld zł formalnie i oficjalnie zatwierdzony przez Komisję Europejską. Nadchodzi czas inwestycji w Polskę - oznajmił na Twtterze.

Wiadomość przekazała także minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałecz w poście na Twitterze. - Przed chwila KE zaakceptowała nasz pierwszy wniosek o płatność z KPO! Teraz czekamy już tylko na przelew. 6,3 mld euro powinno być w Polsce 15 kwietnia. Do przodu! - czytamy.

Warto przypomnieć, że jeszcze w marcu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko mówił, że do połowy kwietnia do Polski trafi 27 miliardów zł w ramach KPO.

Pierwszy wniosek o wypłatę 6,9 miliardów euro został złożony przez polską stronę na początku 2024 roku. To tylko część środków z KPO, jakie trafią do naszego kraju. Cała kwota to 268 miliardów zł, z czego ponad 113 miliardów będzie miało posta dotacji, z ponad 150 miliardów formę preferencyjnych pożyczek.

