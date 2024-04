Majątek Szymona Marciniaka ukryty w centrum Warszawy

Mennica Skarbowa, lider w obrocie metali inwestycyjnych, otworzyła nowy skarbiec w centrum Warszawy odpowiadając na coraz większy popyt na przechowywanie cennych przedmiotów. Od kwietnia osoby indywidualne oraz firmy mają możliwość złożenia w depozycie wartościowych przedmiotów. Złoto, biżuterię, gotówkę, papiery wartościowe czy dzieła sztuki można przechowywać w jednym najlepiej strzeżonych skarbców w Polsce, umiejscowionym w podziemiach przedwojennego budynku „Domu Pod Orłami”, który w czasie II wojny światowej został uszkodzony, a następnie odbudowany stał się wówczas tymczasową siedzibą centrali NBP. W opinii Zarządu Mennicy Skarbowej nowa usługa pozwoli na zapewnienie spółce nowego źródła dochodów, ale co ważniejsze - docelowo na poszerzenie grupy klientów zainteresowanych także innymi usługami, przede wszystkim zakupem złota inwestycyjnego oraz diamentów. Skarbiec Mennicy Skarbowej uroczyście otworzył i zajął pierwszą skrytkę ambasador Spółki- Szymon Marciniak, międzynarodowy sędzia piłkarski.

W skarbcu Mennicy Skarbowej zostało oddanych do użytku 260 różnowymiarowych skrytek. Spółka jest jedyną firmą na rynku, która oferuje aż 8 rodzajów skrytek. Najmniejsza jest o wymiarach 45x25x7, a największa liczy 45x55x80. Dzięki temu klienci mogą wybrać schowek o optymalnej wielkości i cenie, unikając płacenia za przestrzeń, której nie potrzebują. Dla przedmiotów o większych gabarytach przedmiotów możliwe są również do wynajęcia pomieszczenia czy powierzchnie depozytowe. W skrytkach jednego z najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce w ścisłym centrum Warszawy można przechowywać m.in. gotówkę, złoto, cenne monety, biżuterię, papiery wartościowe, nośniki danych, dokumenty czy dzieła sztuki. Bezpieczeństwa zdeponowanych rzeczy strzeże monitoring i ochrona przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W skarbcu są umieszczone również tradycyjne i niezawodne zabezpieczenia mechaniczne, w tym m.in. dwie pary masywnych drzwi o wadze 2,3 tony każde. O komfort dysponentów zadbają doświadczeni doradcy, którzy zrealizowali ponad 1000 depozytów. Oferta Mennicy Skarbowej skierowana jest zarówno do firm, jak i do klientów indywidualnych.

Co Szymon Marciniak umieścił w prywatnej skrytce w Mennicy Skarbowej?

- Do dyspozycji obywateli i firm w USA jest ponad 26 milionów skrytek depozytowych. W krajach Europy Zachodniej korzysta z takiego rozwiązania co trzecia firma lub osoba. Oczywiście zakupione dzieła sztuki, zakupione złote monety, sztabki czy ważne dokumenty można przechowywać w domu, ale wymaga to coraz bardziej profesjonalnych zabezpieczeń i kosztownych inwestycji. Na świecie obserwujemy obecnie rosnące ceny złota i srebra. Nasi klienci pytają jak bezpiecznie przechowywać zakupione produkty. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie własnego skarbca nie tylko dla klientów Mennicy Skarbowej. Zapewnia on nie tylko maksymalne bezpieczeństwo i dyskrecję, ale także wygodę i dostępność. Nasz skarbiec korzysta z solidnych, mechanicznych systemów zabezpieczeń, co oznacza, że depozyty są chronione przez tradycyjne, sprawdzone metody, które są niezawodne od lat. Wyróżniamy się tym, że nie stosujemy nowoczesnych systemów elektronicznych, które są podatne na ataki hakerskie. Nasza decyzja zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, eliminując ryzyko związane z cyfrowymi zagrożeniami, które niestety są powszechne w dzisiejszych czasach. Oferta skrytek depozytowych pozwoli klientom dopasować swoje potrzeby do odpowiedniej wielkości skrytki. Jako nieliczni oferujemy również możliwość bezpiecznego przechowywania przedmiotów gabarytowych, które nie zmieszczą się w standardowej skrytce. Miło mi również poinformować, iż pierwszym klientem Skarbca Mennicy Skarbowej został Pan Szymon Marciniak międzynarodowy sędzia piłkarski, ambasador marki Mennicy Skarbowej. Co ciekawe przedmiotem depozytu były m.in. gwizdek sędziowski, kartka żółta i czerwona, którymi Pan Szymon sędziował finał mundialu i Ligi Mistrzów, a które to przedmioty są dla naszego ambasadora bardzo cennymi rzeczami w jego karierze - mówi Jarosław Żołędowski, Prezes Zarządu Mennicy Skarbowej.

Ile kosztuje przechowywanie cennych skarbów?

Skarbiec Mennicy Skarbowej mieści się w ścisłym centrum Warszawy i posiada certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (IMP). Skrzynki depozytowe można wynajmować na jeden miesiąc lub na dłuższy okres. Cena najmu skrytki oscyluje od 120 zł za najmniejszy rozmiar do 480 zł za dużą przestrzeń. Jest to koszt za 1 miesiąc użytkowania. Wszystkie przedmioty przechowywane w depozytowych skrytkach komercyjnych są objęte dodatkową polisą ubezpieczeniową. Ze względów bezpieczeństwa i potrzeby zachowania anonimowości klientów, w skarbcu może przebywać tylko jeden klient w tym samym czasie.

Mennica Skarbowa to największy dealer złota inwestycyjnego i innych metali szlachetnych w Polsce, notowany na NewConnect - alternatywnym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Głównym obszarem działalności spółki jest sprzedaż złota inwestycyjnego (sztabek i monet bulionowych), a także innych metali szlachetnych oraz biżuterii. Produkty z oferty Mennicy Skarbowej można kupić w 15 oddziałach: w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze, a także za pośrednictwem strony internetowej: mennicaskarbowa.pl.