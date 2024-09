i Autor: SHUTTERSTOCK seniorzy

Świadczenia ZUS

Ta grupa seniorów może dostać 300 zł ekstra. Specjalny dodatek bez podatku

ZUS przypomina, że seniorzy mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne w wysokości 299,82 zł, wypłacane co miesiąc, "na rękę". Zapomoga przeznaczana jest na opłacaniu rachunków za energię, gaz czy ogrzewanie. Pieniądze w formie dodatku do emerytury dostają ci, którzy kwalifikują się do świadczenia i zgłosili się do ZUS z odpowiednim wnioskiem. Kto może otrzymać świadczenie z ZUS?