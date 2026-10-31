Tajemnica grobu Jana Kulczyka. W tle wielkie pieniądze i symboliczne figury [ZDJĘCIA]

Natalia Kopańska
Natalia Kopańska
Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
2026-10-31 18:31

Jan Kulczyk zmarł ponad 11 lat temu, 29 lipca 2015 roku, w Wiedniu w wieku 65 lat. Śmierć biznesmena na skutek komplikacji zdrowotnych po zabiegu kardiologicznym wzbudziła ogromne emocje. Został pochowany w Poznaniu w rodzinnym grobie, który jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Dlaczego? Co zwraca w nim uwagę?

Jan Kulczyk był jednym z najbogatszych ludzi w Polsce

Biznesmen zmarł niespodziewanie w 2015 roku w Wiedniu na skutek komplikacji zdrowotnych po zabiegu kardiologicznym. Spadkobiercami jego majątku zostały jego dzieci: Dominika i Sebastian Kulczykowie. W swojej karierze zawodowej Kulczyk zajmował się wieloma przedsięwzięciami od rynku telekomunikacyjnego aż po branżę paliwową. Robił interesy w Polsce i na całym świecie. Jan Kulczyk aż 13 razy razy został okrzyknięty mianem najbogatszego Polaka w prestiżowym rankingu tygodnika „Wprost”. A W 2013 amerykańskie czasopismo „Forbes” umieściło biznesmena na 384. miejscu wśród najbogatszych ludzi świata. Jak wygląda grób najbogatszego człowieka w Polsce po ponad 11 latach?

Grób Jana Kulczyka. Gdzie jest? Zdobią go rzeźby słynnego artysty

Grób Jana Kulczyka na cmentarzu Jeżyckim w Poznaniu zdobią ogromne rzeźby znanego rzeźbiarza Igora Mitoraja - kobieta i mężczyzna bez rąk, a także drzewo. To trzy figury, które wzajemnie się uzupełniają i komponują. Dwie przedstawiają kobietę i mężczyznę ze skrzydłami, oboje nie mają rąk ani nóg. Rzeźby są ustawione blisko siebie - razem. Trzecia rzeźba to drzewa, stojące osobno. Płyta, która pokrywa rodzinny grobowiec jest w kolorze szarym, z lekkim odcieniem zielenie, niczym stary kamień pokryty mchem. Jedna z rzeźb Mitoraja stoi także w Starym Browarze, centrum handlowym jego byłej żony Grażyny. Jan Kulczyk cenił sobie kunszt Mitoraja. W 2003 roku kupił jedną z rzeźb artysty swojej żonie Grażynie z okazji urodzin. Figura "Uśmiech Księżyca" ważyła 1,5 tony i była warta kilkaset tysięcy dolarów. 

Nagrobek znajduje się w głównej alei cmentarza od razu naprzeciwko bramy w kwaterze A, rzędzie 1, na miejscu 4. Nierzadko rodzina zmarłego zdobi go białymi chryzantemami. Białe kwiaty to z resztą znak rozpoznawczy tego nagrobka. Pojawiają się zawsze w ważne dni: rocznice urodzin czy śmierci.

Ile mogły kosztować figury zdobiące pomnik? Ceny wywoławcze mierzących kilkanaście centymetrów wysokości rzeźb Igora Mitoraja na aukcjach wahają się między 3 000 zł - 18 000 zł. Jednak sprzedawane są drożej. Niektóre nawet za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Drzewo, mężczyzna anioł i kobieta, które zdobią grób Kulczyka, to monumentalne figury, mające ponad metr wysokości. Z pewnością musiały być bardzo drogie.

Kim był Jan Kulczyk? Majątek Kulczyka

Jan Kulczyk urodził się w 1950 r. w Bydgoszczy. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Miał stopień naukowy doktora prawa międzynarodowego. 

Grzyby, chemia i maszyny rolnicze - to biznesowe przecieranie szlaków w wykonaniu Jana Kulczyka. Dzięki pieniądzom uzyskanym od ojca robiącego interesy w Berlinie Zachodnim w czasie PRL-u, zmarły miliarder stawiał swoje pierwsze kroki w biznesie. I choć Kulczyk przez całe życie odkupował i sprzedawał firmy z zyskiem, to na krytykę reagował w ten sposób - "Jeśli to takie proste, dlaczego nikt nie robi tego co ja?".

Grób Jana Kulczyka
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