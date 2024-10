Tajemnica PiS wyszła na jaw. Tyle kosztowały kremówki rozdawane w PKP

87 tys. zł na słodki poczęstunek w Warsie

2 kwietnia 2023 roku przypadała 18. rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Akcja rozdawania w pociągach kremówek miała upamiętnić papieża Polaka. Sponsorem ciastek była Fundacja Grupy PKP.

Akcja wywołała burzę polityczną. Politycy dopytywali, czy państwowy przewoźnik i sama Grupa PKP powinny się angażować w akcje o charakterze religijnym, a także kto był pomysłodawcą i ile wydano z publicznych pieniędzy na słodkości rozdawane w pociągach. Rządzący z kolei politycy PiS argumentowali, że "jasny w swojej wymowie projekt (...), stał się pretekstem do ataku politycznego i próby zdyskredytowania inicjatywy", nie podając konkretnych sum.

Dopiero 1,5 roku później udało się ustalić koszt akcji. Posłowie KO złożyli w t ej sprawie interpelację. Odpowiedzi udzielił wiceszef resortu Piotr Malepszak, odpowiedzialny za kolej. Jak podał, Fundacja Grupy PKP wydała nieco ponad 87 tys. złotych.

W odpowiedzi na zapytanie posłów czytamy, że przesłanką do przeprowadzenia akcji była "bardzo silna obecność papieża w historii Polski i świadomości obywateli". "Przesłanie papieża Polaka pozostaje dla nich (klientów PKP - red.) niezwykle ważne, co jest istotną rekomendacją do realizacji działań mających na celu upamiętnienie" - czytamy.

Cel akcji tłumaczony był wykonywaniem celów statutowych: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej czy pielęgnowanie polskości. Efektem akcji miało być wzmocnienie wizerunku Fundacji Grupy PKP.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.