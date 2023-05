Tajemnica związku Przetakiewicz i i Kulczyka. Dlaczego związek miliardera nie przetrwał?

Jan Kulczyk był polskim przedsiębiorcą, właścicielem przedsiębiorstwa Kulczyk Holding i międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments, od 2002 do śmierci regularnie klasyfikowany w rankingach tygodnika „Wprost” jako najbogatszy Polak. Przez dziesięć lat był związany z Joanną Przetakiewicz - polska projektantką mody, założycielką i dyrektorką modowej marki oraz dyrektorką kreatywną domu mody "La Mania".

Joanna Przetakiewicz w szczerych słowach o rozstaniu z Janem Kulczykiem

W jednym z najnowszych wywiadów przyznała dlaczego ich wieloletnia relacja nie przetrwała. Podkreśliła, że oboje mieli bardzo silne charaktery i temperamenty. Ponadto prowadzili bardzo intensywne życie zawodowe - co nie zawsze sprzyja stabilności w związku.

"Mieliśmy taki tryb życia, który nas w pewnym momencie umęczył. My potrafiliśmy być w trzech krajach jednego dnia jednocześnie (...). Dołóżmy do tego pracę, która była moim priorytetem i on był moim priorytetem. Poczułam w pewnym momencie, że muszę znowu pracować, bo byłam do tego przyzwyczajona. Pracowałam od 22. roku życia, zawsze byłam niezależna i gdzieś we mnie rósł głód takiej sytuacji, że ja jednak muszę robić coś dla siebie. Potem, w tym całym natłoku obowiązków, niesamowicie intensywnego trybu życia, stało się to szalenie trudne. W jakimś sensie zaczęła się ta sytuacja tak zagęszczać i my byliśmy tak zajęci, że takie życie potrafi cię przepalić" - poinformowała w rozmowie z Żurnalistą.

"Prawdą jest, że przy tak dwóch intensywnych życiach, plus życiu razem, naprawdę jest bardzo trudno. Dlatego bardzo często jest tak, że mężczyźni, którzy mają wybitną karierę, wolą, kiedy ich żony nie pracują, ponieważ oni chcą mieć tę drugą stronę, która się dostosowuje. Taka kobieta jest dla nich wsparciem, a nie współzależnością, wyzwaniem, bo tego wszystkiego staje się już za dużo. Co też jest zrozumiałe" - dodała w wywiadzie cytowanym przez portal VIVA.

Jan Kulczyk. Jak przebiegała jego biznesowa kariera?

Pierwszy kapitał na rozpoczęcie interesów Jan Kulczyk otrzymał od ojca Henryka. Na początku lat 80. XX wieku założył jedną z pierwszych w Polsce firm joint venture, a w 1982, po zmianach w przepisach prawnych, polonijną firmę handlową Interkulpol. W 1988 Jan Kulczyk został oficjalnym dealerem Volkswagena w Polsce. Pierwszym wielkim interesem Kulczyka w III RP była w 1991 roku dostawa samochodów dla policji i UOP.

W 1991 zarejestrował spółkę Kulczyk Holding Sp. z o.o., która w 1993 została przekształcona w spółkę akcyjną. Jan Kulczyk był przewodniczącym rady nadzorczej Kulczyk Holding. Do najważniejszych inwestycji należy zaliczyć: Telekomunikacja Polska SA,Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o, TUiR Warta SA, PTE WARTA S.A., PKN Orlen. Powołał do życia dom inwestycyjny Kulczyk Investments. Jan Kulczyk był współzałożycielem Polskiej Rady Biznesu, której prezesem był dwukrotnie. Znalazł się również wśród założycieli Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Jan Kulczyk 13 razy zajął pierwsze miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”:

