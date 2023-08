Tajemnicze komunikaty przy kasach w Biedronkach. O co chodzi?

Wrzucali po 5 zł do skrzyni. Policzyli, ile zebrali w trzy lata

Te pouczające wiadomości są widoczne zarówno przy tradycyjnych kasach, jak i na ekranach samoobsługowych – donosi portal wiadomoscihandlowe.pl. Treść komunikatu jest następująca: "Szanowny Kliencie, w przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo do żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 5 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług)".

W odpowiedzi na zapytania portalu wiadomoscihandlowe.pl, sieć handlowa Biedronka wyjaśniła, że umieszczanie tych komunikatów jest wynikiem przestrzegania decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK): RBG 6/2020, datowanej na 5 sierpnia 2020 roku. W sierpniu 2020 roku prezes UOKiK-u, Tomasz Chróstny, nałożył na właściciela sieci sklepów, firmę Jeronimo Martins Polska, karę w wysokości 115 mln zł. Karę tę uzasadnił naruszeniem regulacji cenowych i zamieszaniem cenowym, które miało miejsce przy kasach sklepów w tej sieci i które było obiektem skarg klientów. Nieprawidłowa praktyka miała trwać od co najmniej 2016 roku do 2019 roku, aż do czasu, gdy inspektorzy urzędu wszczęli w tej sprawie kontrolę.

Decyzja UOKiK-u była odpowiedzią na setki sygnałów o wyższych cenach na kasie w porównaniu do cen na półkach sklepowych lub brakach oznaczeń cen przy produktach. Skargi te skłoniły Urząd do wszczęcia postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska, a w trakcie dochodzenia Inspekcja Handlowa potwierdziła skalę błędów w informowaniu o cenach w sklepach sieci. Spółka Jeronimo Martins Polska początkowo zaprotestowała przeciwko zarzutom Urzędu i zapowiedziała odwołanie do sądu. Ostatecznie jednak decyzję UOKiK-u potwierdziły kolejno Sąd Ochrony Konkurenci i Konsumentów oraz Sąd Apelacyjny, stwierdzając tym samym jej wiarygodność.

W związku z tym, Biedronka jest zobowiązana dostosować swoje działania do wymagań prezesa UOKiK-u. Oprócz nałożonej kary, spółka musiała odpowiednio oznakować ceny wszystkich produktów oraz zamieścić informacje dotyczące praw konsumentów w przypadku różnic cenowych na półkach i w kasach. Zgodnie z decyzją prezesa Urzędu, umieszczone komunikaty będą musiały pozostawać widoczne przez okres 36 miesięcy – informuje portal wiadomoscihandlowe.pl.

