Tajemnicze odkrycie Chin na Księżycu. Znaleźli coś dziwnego w księżycowej próbce

Niespodziewane odkrycie chińskich naukowców

Jak podała państwowa, chińska agencja informacyjna Global Times, chińscy naukowcy badając próbki z sondy Chang'e-5 z grudnia 2020 roku, odkryli naturalnie występujący wielowarstwowy grafen, co jest pierwszym tego typu odkryciem w historii badania Księżyca.

Jak czytamy na money.pl, grafen to materiał składający się z pojedynczej warstwy atomów węgla ułożonych w strukturę heksagonalną. Odkrycia jest o tyle przełomowe, że może zmienić postrzeganie naukowców procesów geologicznych na Księżycu, oraz rzucić nowe światło na przyszłe plany zagospodarowania zasobów "Srebrnego Globu" przez ludzkość.

Nowe teorie dotyczące procesów geologicznych na księżycu

Naukowcy z Jilin opublikowali odkrycia w National Science Review przedstawiając też swoje teorie powstania i ewolucji Księżyca. Do tej pory dominował pogląd, że naturalny satelita Ziemi ukształtował się w wyniku kolizji niewielkiej planety (wielkości Marsa) z młodą Ziemią ok. 4,45 mld lat temu. Podejrzewano, że to właśnie z tego zdarzenia pochodzi większość węgla na księżycu.

Chińscy naukowcy zauważyli jednak, że znalezienie naturalnie występującego grafenu sugeruje, że istnieje proces wychwytywania węgla, który prowadzi do akumulacji pierwiastka na powierzchni Księżyca. Według ich teorii, materiał mógł powstać w wyniku długotrwałego oddziaływania wiatru słonecznego na powierzchnie Księżyca, oraz z powodu wczesnych erupcji wulkanicznych na planecie naturalnego satelity Ziemi.

