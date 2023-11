Tajemniczy właściciel Dino uruchomi stacje paliw?

Dino Oil – czy stacjom benzynowym pojawi się konkurencja?

- W 2023 r. spółka Dino Oil rozpoczęła działalność operacyjną pierwszej stacji paliw, która zlokalizowana jest na terenie centrum dystrybucyjnego Dino w Łobzie. Stacja służy potrzebom sieci transportowej Dino oraz jest dostępna dla dostawców towarów do tego centrum dystrybucyjnego – ten komunikat ze strony Dino nie jest jednoznacznym dowodem na uruchomienie sieci stacji benzynowych jednak sygnał wydaje się jednoznaczny.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji na obrót paliwami w miejscowości Łobez. W tej samej miejscowości jest zlokalizowany magazyn, którym dysponuje Dino.

Dino Oil – znak towarowy charakterystyczny dla branży petrochemicznej

Dino Oil dokonuje zgłoszenia do Urzędu Patentowego. Nowy znak towarowy według klasyfikacji nicejskiej dotyczy branży petrochemicznej. Wygląda jakby miała powstać sieć stacji benzynowych, choć póki co, to jedynie uprawdopodobnione pogłoski.

Dino Oil dołączy do innych sieci sklepów z dodatkowa oferta paliwową?

Niektóre sieci sklepów, funkcjonujące jako supermarkety, decydują się na poszerzenie oferty o możliwość tankowania. Zlokalizowanie stacji benzynowej w pobliżu dużego sklepu może być korzystne zarówno dla klienta, jak i dla przedsiębiorcy.

Najlepszą wiadomością dla konsumentów jest poszerzenie rynku. To powinno, przynajmniej teoretycznie, dać więcej możliwości tankowania w niższych cenach.

