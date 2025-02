Autor:

Tak zarabiają banki w Polsce. Eldorado dla sektora jeszcze potrwa

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-grudzień 2024 roku wyniósł 42 mld zł, czyli wzrósł o 51,9 proc. rdr - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym grudniu zysk sektora wyniósł 2,25 mld zł. Całkowite przychody operacyjne netto w 2024 roku wyniosły 130,63 mld zł, co oznacza wzrost o 22,1 proc. rok do roku. Przychody odsetkowe wzrosły rdr o 4,3 proc., a koszty odsetkowe spadły o 6,2 proc. Przychody z tytułu opłat i prowizji są wyższe o 3,2 proc., a koszty z tego tytułu spadły o 0,5 proc.

Koszty administracyjne były na poziomie 50,76 mld zł, o 11 proc. wyższe niż przed rokiem, w tym koszty pracownicze wzrosły o 12,9 proc. rdr, a pozostałe koszty administracyjne wzrosły o 8,8 proc. Amortyzacja w 2024 roku wyniosła 5,44 mld zł, rosnąc rdr o 9,8 proc.

Rezerwy lub odwrócenie rezerw wzrosły w 2024 roku o 28,5 proc. do 11,62 mld zł, a pozycja utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych wyniosła 6,29 mld zł, spadając rdr o 11,6 proc.

Bartosz Cieślak wicedyrektor w zespole usług doradczych dla sektora finansowego w PwC Polska wyjaśnia w wypowiedzi dla PAP, że "w dalszym ciągu żyjemy w środowisku wysokich stóp procentowych", co bezpośrednio przekłada się na poziom marży odsetkowej banków; urosła rok do roku o ponad 20 punktów bazowych. - To jest tak naprawdę główny lewar wzrostu".

Jak dodał ekspert z PwC, "mamy niższe odpisy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi, co wynika z rosnącej liczby zawartych ugód. Większość klientów, która miała pozwać banki, już to zrobiła". - To na pewno będzie kształtowało pozycję banków w najbliższych miesiącach. To eldorado będzie jeszcze chwilę trwało. Natomiast miejmy też świadomość, że nie będzie trwało wiecznie – ocenił ekspert.

Cieślak z PwC dodaje, że w perspektywie długoterminowej, wyzwaniem dla banków będzie udział w finansowaniu transformacji energetycznej w Polsce oraz dużych wydatków o charakterze infrastrukturalnym. Otwartą kwestią pozostanie, jak dalece polski sektor bankowy będzie w stanie udźwignąć to samodzielnie, a w jakim stopniu finansowanie będzie musiało zostać pozyskane z banków zagranicznych oraz funduszy private equity.

NBP: Zysk sektora bankowego w 2024 roku: 42 mld zł+51% r/rPiękny rok dla banków😊Przychody odsetkowe 172 mld zł Przychody z opłat i prowizji: 26 mld złKoszty odsetkowe: 66 mld zł***w pierwsze 3 kwartały 2024 banki udzieliły 156 tys kredytów hipotecznych na 65 mld zł https://t.co/CjvD6NLUtW pic.twitter.com/kwBhns0y73— Rafał Mundry (@RafalMundry) February 11, 2025