Tak mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński

Posiadłość prezesa Prawa i Sprawiedliwości to dwukondygnacyjna budowla o powierzchni ok. 150 mkw. Jarosław Kaczyński jest właścicielem jednej trzeciej willi. Stanowi ona również zabezpieczenie pod kredyt hipoteczny, który Jarosław Kaczyński zaciągnął w SKOK Kasie Stefczyka. Powodem wzięcia kredytu była opieka nad mamą i koszty jej upamiętnienia. Wedle najnowszego oświadczenia majątkowego Jarosławowi Kaczyńskiemu na koniec 2023 roku pozostało jeszcze do spłaty 53 tys. zł kredytu.

Jak dom Kaczyńskiego wygląda w środku?

Swego czasu taki opis willi Jarosława Kaczyńskiego, na podstawie relacji osób, które ją odwiedzały, przedstawił "Dziennik Gazeta Prawna”. Dom jest skromnie urządzony: klasyczna meblościanka, stary fotel, pełno tam książek i gazet. Nie brakuje telewizora. Pokój prezesa znajduje się na parterze. Na górze mieszkała jego matka, Jadwiga Kaczyńska. Gdy pani Jadwiga jeszcze żyła, syn zamontował dla niej windę oraz urządzenia do regulacji temperatury.

Ile naprawdę warta jest willa Kaczyńskiego?

Teoretycznie jej wartość jest podana w oświadczeniach majątkowych, które Jarosław Kaczyński składa jako poseł. Piszemy teoretycznie, bo jedna rzecz jest tutaj bardzo zastanawiająca. Sięgamy do oświadczenia majątkowego złożonego 22 kwietnia 2015 roku. Wtedy wartość domu, to zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, „ok. 1500 tys. zł”. Czyli 1,5 mln zł. Kolejne oświadczenie zostało złożone 9 listopada 2015 r. Wartość domu jest wciąż taka sama. Podobnie w oświadczeniach złożonych w 2019 r., 2020 r. i w 2021 r. Niezmiennie półtora miliona złotych. Dopiero w oświadczeniu majątkowym złożonym 27 kwietnia 2022 roku prezes PiS wskazał większą wartość nieruchomości - kwota wzrosła do ok. 1,8 mln zł. Informację te potwierdził także w oświadczeniu majątkowym z 2023 roku. Czy to możliwe, że willa położona w jednej z najlepszych lokalizacji, w centrum pięknego Żoliborza, przez ponad 6 lat wyceniana była na dokładnie taką samą kwotę i nagle w 2022 roku jej wartość wzrosła o 300 tys. zł? By odpowiedzieć na to pytanie wystarczy szybka analiza cen nieruchomości na warszawskim rynku.

Specyficzna wycena willi Kaczyńskiego

Wystarczy wejść na kilka stron oferujących do sprzedania mieszkania i domy, żeby zobaczyć, że kupienie lokum w ścisłym centrum warszawskiego Żoliborza w cenie 12 tys. zł za m2 wciąż zakrawa na cud. Średnia cena transakcyjna mieszkań z rynku wtórnego w Warszawie wynosiła w IV kwartale 2023 r. ponad 13 tys. zł za metr kwadratowy. A dane analizują całą stolicę - nie tylko jej najbardziej atrakcyjne dzielnice.

Jeszcze dziwniej robi się w momencie, w którym spojrzymy na dane bardziej przekrojowo. Bankier.pl w 2022 roku przeanalizował średnie ceny transakcyjne domów jednorodzinnych w największych miastach Polski. Wynika z nich, że w II kwartale 2015 roku (moment złożenia pierwszego ze wspomnianych oświadczeń majątkowych prezesa PiS) średnia cena metra kwadratowego domu w Warszawie wynosiła 5540 zł. W II kwartale 2022 roku (moment korekty w górę wartości willi prezesa) cena względem 2015 roku wzrosła aż o 65 proc. i wyniosła 9187 zł.

Wyceniając więc nieruchomość Jarosława Kaczyńskiego rynkowo, należałoby stwierdzić, że w 2015 roku willa warta była około 830 tys. zł, a jej wartość w 2022 roku powinna wynosić około 1,4 mln zł. Co z tego wynika? Niezmiennie to samo - politycy sobie, a rynek sobie.

