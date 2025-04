Komunia 2025: Ile wypada włożyć do koperty?

W niektórych parafiach dzieci przyjmą sakrament pierwszej komunii już pod koniec kwietnia, w innych stanie się to dopiero na początku czerwca. Komunia jest ważnym momentem w rozwoju duchowym chrześcijan. To wtedy dzieci po raz pierwszy przystępują do spowiedzi oraz przyjmują eucharystię. W rodzinach katolickich powinny być przygotowywane do tego wydarzenia od najmłodszych lat przez rodziców, chrzestnych i katechetów. Jak co roku wraz z nadejściem sezonu komunijnego powraca temat kopert. Z komentarzy internautów wynika, że coraz powszechniejszy staje się pewien sposób "wyliczania", ile należy dać do komunijnej koperty. Nie wszystkim on się podoba. Chodzi o przeliczanie zawartości komunijnej koperty z pamiątką na koszty "talerzyka". Czyli gość przelicza, ile rodzice dziecka wydali na przyjęcie na jedną osobę i tyle wkładają do koperty.

Rosnące koszty przyjęć komunijnych

Z roku na rok aspekt religijny tego sakramentu schodzi na dalszy plan, ustępując miejsca konsumpcjonizmowi. Duża w tym wina samych rodziców. Polacy ulegają modzie i marketingowi firm, które na komuniach zarabiają. Wiele osób uważa, że nie wypada już zrobić przyjęcia komunijnego w domu - trzeba wynająć salę lub restaurację. Rodzice oczekują również modnych dekoracji oraz potraw np. ostatnio pytają o torty z dubajską czekoladą. Wszystkie te "zachcianki" drenują portfele.

Średnio cena za talerzyk komunijny wynosi w 2025 roku 200-250 zł. Oznacza to, że przyjęcie komunijne na 15 osób kosztowałoby od 3000 do 3750 zł. Do tego należy doliczyć inne koszty np. ciast, tortów, opłat za wystrój sali i prezent dla księdza.

Warto pamiętać, że komunia to przede wszystkim ważne wydarzenie religijne. Może warto zastanowić się, czy gonitwa za modnymi prezentami i wystawnymi przyjęciami nie przysłania prawdziwego sensu tego sakramentu?

