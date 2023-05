i Autor: Shutterstock

Świadczenia na dzieci

Tak spada współczynnik dzietności. Kryzys demograficzny w Polsce się nasila

Choć polski rząd różnymi sposobami zachęca obywateli do posiadania jak najliczniejszego potomstwa, to okazuje się, że młodzi w wieku reprodukcyjnym na te zachęty słabo coś odpowiadają. Najnowsze dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń. Współczynnik dzietności w 2022 roku spadł do 1,261 z 1,320 w roku 2021 - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.