Tak szybko podwyższysz emeryturę. Skuteczny sposób na wyższe świadczenie

Jak zwiększyć wysokość emerytury w przypadku zatrudnienia przed rokiem 1999

- Likwidowane lub przekształcone zakłady pracy miały najczęściej swoich następców prawnych i to te podmioty powinny przejąć archiwalne dokumenty (…) Jeśli zakład pracy już nie istnieje to na podstawie pism, wpisów w książeczkowych dowodach osobistych wydawanych do końca 2000 roku czy legitymacji ubezpieczeniowej warto ustalić dokładną nazwę i adres ostatniej siedziby. To podstawa, żeby rozpocząć poszukiwania w archiwach i instytucjach komercyjnych przechowujących dokumentację osobową i płacową (…) Braki w dokumentach nie oznaczają, że nie można złożyć wniosku o emeryturę. Można to zrobić a odnalezione dokumenty dostarczyć do ZUS. Wtedy kwota emerytury zostanie ponownie naliczona już z uwzględnieniem nowych zaświadczeń - podkreśla cytowana przez serwis interia.pl Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

W przypadku podejrzeń, że określony okres pracy nie został uwzględniony, można sprawdzić to w ZUS na podstawie jakiejkolwiek odnalezionej dokumentacji.

Drugi sposób na większą emeryturę z całkowicie innej kategorii – ulga dla pracujących seniorów

- Najważniejsza zachęta do wydłużania aktywności ekonomicznej i odraczania emerytury jest jednak zaszyta bezpośrednio w systemie emerytalnym. Pozwala to bowiem uzyskać znacznie wyższą emeryturę. Jeden rok później, to w ostatnich latach nawet 10-15 proc. wyższa kwota – podkreśla cytowany przez serwis interia.pl rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski.

Osoba, która celowo później przejdzie na emeryturę z utrzymaniem aktywności zawodowej, uzyskuje podwójną korzyść. Wysokość świadczenie wzrasta, oprócz tego przysługuje bardzo konkretna ulga w podatku PIT.