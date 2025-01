Nowa metoda na walkę z pijanymi kierowcami! To już obowiązuje

W ocenie portalu "miliardy na inwestycje w rozbudowę "zielonej energii" dają efekty". Według Business Insider "największe spadki emisji CO2 nastąpiły w Polsce właśnie w energetyce - o aż 14,1 proc. i łącznie 20 mln ton ekwiwalentu CO2 z łącznej redukcji o 25,6 mln ton. Wzrosła natomiast emisja górnictwa (+6,5 proc., +1,3 mln ton)".

Portal zauważa również, że dużo gorzej sytuacja wygląda jeśli chodzi o spadek produkcji gazów cieplarnianych przez polskie gospodarstwa domowe. Jak wylicza "BI", "z przeliczenia danych Eurostatu wynika, że wyemitowały one 49,8 mln ton ekwiwalentu CO2, czyli o zaledwie 1,9 proc. mniej rok do roku (-1 mln ton). Tu najszybciej cięcia robiono: na Malcie (-11,6 proc. rdr), w Austrii (-10,7 proc.), na Węgrzech (-9,9 proc.) i w Chorwacji (-8,9 proc.)".

"Emisje w rolnictwie spadły o 2,1 proc. (-1,1 mln ton), a w przemyśle o aż 8,1 proc. (-4,9 mln ton). W tym drugim przypadku może to jednak oznaczać, że bardziej energochłonne działalności zwijają się z Polski do krajów z niższymi cenami energii i mniej restrykcyjną polityką klimatyczną" - czytamy w Business Insider.

Tymczasem - jak informuje portal - Komisja Europejska pracuje nad wprowadzeniem przepisów nad wprowadzeniem opłat za ślad węglowy na produkcję baterii do samochodów elektrycznych. To znacznie mogłoby obciążyć Polskę, bo jak zauważa portal "baterie samochodowe to polski hit eksportowy". "Najbardziej zależy na takich przepisach Francji, a obrońców mamy w postaci Niemiec i Włoch" - czytamy w portalu.