Znaczący wzrost oszczędności: W ciągu dwóch lat oszczędności Roberta Kropiwnickiego w złotówkach wzrosły o ponad 247 tys. zł, osiągając 637 tys. zł.

Dochody podwojone dzięki nowym stanowiskom: Nowe funkcje w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Krajowej Radzie Sądownictwa przyniosły mu w 2024 roku ponad 386 tys. zł, podwajając jego roczne zarobki do ponad 740 tys. zł.

Stabilny portfel nieruchomości: Posiada imponujący portfel 11 mieszkań o łącznej wartości ponad 3,3 mln zł, który pozostaje kluczową częścią jego majątku.

Zmiany w zobowiązaniach i mieniu: Spłaca kredyt hipoteczny we frankach (ok. 122 000 CHF), ma nowy kredyt w rachunku bieżącym i wymienił samochód na nowszą Skodę Superb

Jak wzrosły dochody i oszczędności Roberta Kropiwnickiego?

Porównanie oświadczeń majątkowych posła Koalicji Obywatelskiej, złożonych na początku kadencji (w listopadzie 2023 r.) i w kwietniu 2025 r., rysuje obraz finansowego sukcesu. Na koniec 2023 roku polityk dysponował gotówką w wysokości 390 000 zł i 200 euro. Najnowszy dokument, obejmujący dochody za 2025 rok, wykazuje już 637 094 zł, 580 euro i 210 dolarów. Oznacza to, że w ciągu zaledwie dwóch lat jego oszczędności w polskiej walucie wzrosły o ponad 247 tys. zł. Z najnowszego oświadczenia majątkowego wynika, że Robert Kropiwnicki majątek pieniężny pomnożył dzięki nowym, dobrze płatnym stanowiskom, a jego roczne dochody wzrosły niemal dwukrotnie.

Ile Robert Kropiwnicki zarabiał na nowych stanowiskach?

Kluczem do tak dynamicznego wzrostu zamożności są nowe funkcje, które Robert Kropiwnicki objął po przejęciu władzy przez nową koalicję rządzącą. Został sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a Sejm wybrał go na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Te dwie posady przyniosły mu w 2025 roku łącznie ponad 386 tys. zł dodatkowego dochodu. W sumie, uwzględniając dietę poselską (48 099 zł) i dochód z Komisji Weryfikacyjnej (163 291 zł), jego roczne zarobki przekroczyły 740 tys. zł. Dla porównania, za cały 2023 rok polityk zarobił ok. 383 tys. zł. Jedynym źródłem, które przyniosło mniejszy zysk, był najem mieszkań – przychód spadł ze 178 tys. zł do 142 tys. zł brutto.

11 mieszkań i kredyt we frankach. Co jeszcze ma Robert Kropiwnicki?

Fundamentem zamożności posła pozostaje imponujący portfel nieruchomości, którego wartość nie uległa większym zmianom. W jego skład wchodzi 100-metrowe mieszkanie o wartości 550 tys. zł oraz dziesięć innych lokali mieszkalnych (o metrażach od 34 m² do 86 m²). Analiza oświadczeń majątkowych pokazuje, że mimo rosnących dochodów, potężny portfel 11 mieszkań, którego łączną wartość polityk deklaruje na ponad 3,3 mln zł, pozostaje kluczową i stabilną częścią majątku Roberta Kropiwnickiego. Poseł jest także właścicielem gruntów o wartości 450 tys. zł i garażu. W rubryce zobowiązań wciąż widnieje kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich (ok. 122 000 CHF) oraz kredyt w złotówkach, którego saldo zmalało do ok. 63 tys. zł. Nowością jest kredyt w rachunku bieżącym na 60 000 zł. Polityk wymienił też samochód – wysłużonego Citroena C5 (2002 r.) zastąpiła nowsza Skoda Superb (2013 r.).

