Kim był Piotr Woźniak-Starak?

Piotr Woźniak-Starak urodził się 10 lipca 1980 roku w Warszawie. Był synem adwokata Jerzego Woźniaka i Anny Woźniak-Starak, byłej modelki Mody Polskiej, właścicielki warszawskiej restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich. Jego ojczymem był Jerzy Starak - potentat branży farmaceutycznej, jeden z najbogatszych ludzi w Polsce. Piotr miał również przyrodnią siostrę Julię. Rodzina Staraków od lat znajduje na liście najbogatszych w Polsce. Piotr Woźniak-Starak był producentem filmowym i przedsiębiorcą oraz współwłaścicielem oraz członkiem zarządu przedsiębiorstwa producenckiego Watchout Studio. Ukończył studia wyższe w Stanach Zjednoczonych. Był absolwentem bostońskiego i Emerson College na kierunku komunikacja, a także grafiki w Parsons School of Design w Nowym Jorku.

Związek Piotra Woźniaka-Staraka i Agnieszki Szulim

Prywatnie, od sierpnia 2016 roku do dnia swojej śmierci, był żonaty z Agnieszką Woźniak-Stara. Nie mieli dzieci. Para poznała się na imprezie w domu producenta. Jego późniejsza żona przyszła tam z przyjaciółmi. W 2015 w blasku fleszy odbyły się ich zaręczyny na dorocznym wielkim balu TVN. Para pobrała się w sierpniu 2016 roku. Wiele osób zastanawiało się, czy zdecydują się na swoją posiadłość na Mazurach czy też miasto miłości - Paryż. Ostatecznie wybór padł na Włochy. Szacuje się, że wesele kosztowało ponad 1,5 mln zł, a sama suknia ślubna kosztować miała 10 tys. zł.

Majątek Piotra Woźniaka-Staraka

W 2017 roku firma Watchout Production wygenerowała zyski wysokości 27 milionów złotych. Dwa najbardziej znane filmy wyprodukowane przez Staraka to "Bogowie" w reżyserii Łukasza Palkowskiego, który w Polsce obejrzało 2,2 mln widzów, oraz "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" w reżyserii Marii Sadowskiej, na który do kin poszło 1,720 mln osób.

Oba hity kinowe przyniosły łączny przychód 75 mln złotych. Na majątek producenta składały się także luksusowe samochody oraz liczne nieruchomości m.in. w Nowym Jorku. Przedsiębiorstwo Woźniaka-Staraka wyprodukowało również kilka reklam, m.in. dla PKO BP, Circle K i UPC.

Jak zginął Piotr Woźniak-Starak?

Zaginął 18 sierpnia 2019 na jeziorze Kisajno k. Giżycka na Mazurach, po tym, gdy w nocy wypadł do wody z motorówki. Po pięciodniowych poszukiwaniach, 22 sierpnia, znaleziono jego zwłoki w jeziorze. Biegli uznali, że przyczyną zgonu były konsekwencje uszkodzenia mózgu, przypuszczalnie spowodowanego przez uderzenie łopat śruby motorówki.

Grób Piotra Woźniaka-Staraka na Powązkach

29 sierpnia w kościele w Konstancinie-Jeziornie odbyła się msza żałobna, a 30 sierpnia trumnę z ciałem Piotra Woźniaka-Staraka złożono w specjalnym grobie, utworzonym na terenie jego posiadłości w Fuledzie. Lokalne władze uznały, że grób nie spełnia wymogów technicznych i rodzina przeniosła szczątki na Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Budowa jest dużych rozmiarów i widać ją z daleka. Dodatkowo jest także stale monitorowana. Grobowiec wykonany jest z wysokiej jakości kamienia, który w częściach przyjechał do Polski z Włoch. W górnej części konstrukcji dużymi literami wyryto nazwisko „Starak”, a nad nim umieszczono krzyż. Przednia ściana budowli zdobiona jest szybą, na której zamocowano metalową instalację przypominającą gałęzie drzew.

9

QUIZ PRL. Wszystkich Świętych w PRL - cmentarne mody, nagrobki, kwiaty i znicze Pytanie 1 z 10 Najczęstszy materiał na nagrobki stosowany w PRL: lastryko obsydian szamot Następne pytanie

Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do prywatnej tragedii. To im podziękowała za wsparcie po śmierci męża | ESKA