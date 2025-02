i Autor: Adam Burakowski/East News

Zwolnienia grupowe

Tak wyglądają zwolnienia grupowe w Poczcie Polskiej. "Przymuszenie i szantaż"

Trwają zwolnienia grupowe w Poczcie Polskiej. Oficjalnie pracownikom zaproponowano do wyboru dwie opcje finansowe, a także przedłużenie ubezpieczenia zdrowotnego. Mogą też w ramach franczyzy otworzyć sklep znanej sieci handlowej. W kuluarach nie wygląda już to tak kolorowo. Związkowcy odsłaniają kulisy metod zwolnień grupowych i wyliczają ile pracownicy stracą na odprawach. Ich zdaniem "to nie jest dobrowolny program odejść", a "przymuszenie i szantaż".