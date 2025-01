Autor:

Zasiłek pogrzebowy w górę z możliwością waloryzacji. Od kiedy?

Batalia o podwyżkę zasiłku pogrzebowego trwa cały czas. Podwyższenie zasiłku pogrzebowego było jedną ze 100 obietnic, z którym koalicja rządowa szła do wyborów. Nie udało się przeprowadzić reformy w pierwszym roku rządzenia chociaż nawet sami przedsiębiorcy pogrzebowi apelowali o szybką waloryzację zasiłku pogrzebowego, alarmując, że nierzadko Polacy wręcz biorą kredyty, aby godnie pochować zmarłego członka rodziny.

Robert Czyżak prezes Polskiej Izby Pogrzebowej mówi w rozmowie z Super Biznesem, że już w tej chwili widać, że Polaków nie stać na pokrycie wszystkich kosztów pogrzebu bliskiej osoby.

-Nie jesteśmy w stanie jako branża dłużej utrzymać obecnych kosztów pogrzebu. Wobec rosnących cen gazu, energii oraz kosztów pracowniczych branża pogrzebowa będzie od 2025 r. zmuszona podnieść ceny usług o 10-20 proc. co oznacza, że za same usługi zapłacimy od 8 tys do 12 tys. w zależności od regionu Polski. Są to same koszty usługi, bez usług kościelnych i wykupienia miejsca na cmentarzu. Do tego trzeba doliczyć kwiaty, trumna itp. Podwyżki niestety przełożą się na wzrost szarej strefy, a to z kolei odbije się na jakości usług - zapowiada w rozmowie z Super Biznesem Robert Czyżak prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej.

Jak dodaje w rozmowie z Super Biznesem, Czyżak, "wielokrotnie wnosiliśmy o zmianę ustawy "prawa pogrzebowego", który skutecznie regulowałby tą branżę blokując działania nielegalnych przedsiębiorstw. Obecnie PiP nieskutecznie kontroluje spółki, a rodziny nie są w stanie zweryfikować czy dane przedsiębiorstwo pogrzebowe działa legalnie."

Teraz jak wynika z rządowego dokumentu zasiłek pogrzebowy ma być podwyższony o 3 tys. zł., do 7 tys zł., ale dopiero od 1 stycznia 2026 r. Przypomnijmy, że to pierwsza taka podwyżka od 15 lat. Według nowych zasad zasiłek pogrzebowy będzie waloryzowany, ale po ewentualnej decyzji rządu. Resort rodziny i pracy szacuje koszty podwyżki zasiłku dla sektora finansów publicznych na 1,5-1,6 mld zł rocznie.